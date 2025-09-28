Ungaria crede că Ucraina ar trebuie să cedeze din teritoriile sale Rusiei pentru a obține pacea
Secretarul de stat și ministrul adjunct al Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Levente Magyar, a ținut un discurs la Paris în care a abordat subiecte sensibile, cum ar fi Tratatul de la Trianon și relațiile cu Ucraina. El a spus că, la fel cum Ungaria a cedat două treimi din teritoriul său pentru a obține pacea, și Ucraina ar trebui să cedeze o parte din teritoriu.
Magyar a început prezentarea cu o scurtă lecție de istorie a Ungariei, menționând că țara sa este mică, cu doar 12 milioane de unguri în Europa Centrală, și că o națiune de această mărime ar putea dispărea rapid dacă ar lua decizii greșite. El a vorbit despre invaziile prin care a trecut Ungaria de-a lungul timpului, începând cu ocupația otomană, și a precizat că o experiență importantă pentru poporul ungar în cei 150 de ani de ocupație a fost transformarea bisericilor creștine în moschei.
Secretarul de stat a amintit patru perioade în care Ungaria a fost ocupată de Rusia: în 1848, în timpul Primului Război Mondial, în Al Doilea Război Mondial și în timpul revoluției din 1956. El a spus că experiența Ungariei arată că lumea și Occidentul au lăsat țara singură în aceste momente.
În final, Magyar a prezentat principalele idei ale politicii externe a Ungariei: opoziția față de migrație, menținerea unei relații pragmatice cu Rusia, menținerea unor relații bune cu toate marile puteri și importanța unei relații stabile cu Statele Unite.
Magyar a spus că legea limbii ucrainene este principala cauză a tensiunilor cu Ucraina. El a descris revoluția ucraineană din 2014 ca o lovitură de stat naționalistă, orientată spre Vest. Magyar a făcut o paralelă cu experiența Ungariei după Primul Război Mondial, când țara a pierdut două treimi din teritoriu, dar a păstrat o treime pentru a evita distrugerea totală.
Aplicând această lecție Ucrainei, el a sugerat că pacea ar putea necesita cedări teritoriale și a spus că Ucraina ar trebui să renunțe la aproximativ o cincime din teritoriu, punând întrebarea dacă este mai important să se mențină viabilitatea țării sau să se păstreze câțiva mii de kilometri pătrați. Magyar a mai spus că, pe măsură ce războiul continuă, riscurile ca situația să se agraveze cresc și că pacea trebuie obținută cu orice preț.
Ungaria se bazează mai mult pe NATO decât pe UE pentru securitate
Magyar a explicat că Ungaria a aderat la Uniunea Europeană în 2004 pentru că a văzut atunci o șansă unică de a se alătura uneia dintre cele mai bogate și avansate comunități economice din lume. Totuși, el a spus că lucrurile s-au schimbat, iar UE își pierde competitivitatea în fața altor puteri și seamănă din ce în ce mai mult cu o dictatură din punct de vedere politic.
Magyar a spus că Ungaria consideră că securitatea sa este mai bine garantată prin NATO decât prin UE. De asemenea, el a respins ideea că Rusia ar dori un război cu NATO, menționând că nu împărtășește aceste opinii și că istoria va decide cine a avut dreptate.