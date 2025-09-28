Secretarul de stat și ministrul adjunct al Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Levente Magyar, a ținut un discurs la Paris în care a abordat subiecte sensibile, cum ar fi Tratatul de la Trianon și relațiile cu Ucraina. El a spus că, la fel cum Ungaria a cedat două treimi din teritoriul său pentru a obține pacea, și Ucraina ar trebui să cedeze o parte din teritoriu.

Magyar a început prezentarea cu o scurtă lecție de istorie a Ungariei, menționând că țara sa este mică, cu doar 12 milioane de unguri în Europa Centrală, și că o națiune de această mărime ar putea dispărea rapid dacă ar lua decizii greșite. El a vorbit despre invaziile prin care a trecut Ungaria de-a lungul timpului, începând cu ocupația otomană, și a precizat că o experiență importantă pentru poporul ungar în cei 150 de ani de ocupație a fost transformarea bisericilor creștine în moschei.

Secretarul de stat a amintit patru perioade în care Ungaria a fost ocupată de Rusia: în 1848, în timpul Primului Război Mondial, în Al Doilea Război Mondial și în timpul revoluției din 1956. El a spus că experiența Ungariei arată că lumea și Occidentul au lăsat țara singură în aceste momente.

În final, Magyar a prezentat principalele idei ale politicii externe a Ungariei: opoziția față de migrație, menținerea unei relații pragmatice cu Rusia, menținerea unor relații bune cu toate marile puteri și importanța unei relații stabile cu Statele Unite.

Magyar a spus că legea limbii ucrainene este principala cauză a tensiunilor cu Ucraina. El a descris revoluția ucraineană din 2014 ca o lovitură de stat naționalistă, orientată spre Vest. Magyar a făcut o paralelă cu experiența Ungariei după Primul Război Mondial, când țara a pierdut două treimi din teritoriu, dar a păstrat o treime pentru a evita distrugerea totală.

Aplicând această lecție Ucrainei, el a sugerat că pacea ar putea necesita cedări teritoriale și a spus că Ucraina ar trebui să renunțe la aproximativ o cincime din teritoriu, punând întrebarea dacă este mai important să se mențină viabilitatea țării sau să se păstreze câțiva mii de kilometri pătrați. Magyar a mai spus că, pe măsură ce războiul continuă, riscurile ca situația să se agraveze cresc și că pacea trebuie obținută cu orice preț.

Magyar a explicat că Ungaria a aderat la Uniunea Europeană în 2004 pentru că a văzut atunci o șansă unică de a se alătura uneia dintre cele mai bogate și avansate comunități economice din lume. Totuși, el a spus că lucrurile s-au schimbat, iar UE își pierde competitivitatea în fața altor puteri și seamănă din ce în ce mai mult cu o dictatură din punct de vedere politic.

Magyar a spus că Ungaria consideră că securitatea sa este mai bine garantată prin NATO decât prin UE. De asemenea, el a respins ideea că Rusia ar dori un război cu NATO, menționând că nu împărtășește aceste opinii și că istoria va decide cine a avut dreptate.