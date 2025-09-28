De aceea, curățarea corectă a podelei de lemn este esențială. Traficul zilnic face ca podelele din lemn să fie predispuse la murdărie și praf.

„În general, podelele din lemn de esență tare sunt ușor de întreținut prin curățare regulată, dar greșelile simple le pot deteriora”, spune Selina Han, om de știință II la Pine-Sol.

Folosirea unor soluții și instrumente de curățare greșite poate zgâria suprafața sau poate șterge finisajul și chiar le poate deforma. Din acest motiv, experții vă sfătuiesc să nu folosiți cantități excesive de apă, substanțe chimice dure, unelte abrazive și soluții de curățare care nu sunt destinate pardoselilor din lemn, conform The Spruce.

Experții spun că folosirea cantităților excesive de apă și ștergerea excesivă sunt unele dintre cele mai mari greșeli când curățați podelele din lemn.

„Fie că podelele sunt sigilate sau desigilate, lemnul este susceptibil la umiditate, așa că folosirea prea multor lichide sau lăsarea lor în timpul procesului de curățare poate deforma și deteriora lemnul”, spune Han.

Lemnul este un material poros și, chiar dacă este sigilat, umezeala se poate infiltra. Eliminați excesul de apă când utilizați un mop sau o cârpă de curățat pe podelele din lemn și nu lăsați apa să stea pe podele perioade lungi de timp.

Evitați utilizarea substanțelor chimice dure și a agenților de curățare abrazivi atunci când curățați și lustruiți podelele din lemn. Potrivit lui Anthony Scott, director global de produse la Havwoods, nu ar trebui să utilizați niciodată soluții de curățare cum ar fi amoniacul sau înălbitorul, deoarece acestea pot dezlipi finisajul și pot deteriora lemnul.

Umiditatea poate pătrunde în lemn și începe să-l descompună. In plus, poate duce la formarea mucegaiului.

Pentru a preveni urmele de zgârieturi, care pot fi dificil de reparat, Scott sfătuiește să nu folosiți lână de oțel și alte produse de curățare abrazive. În schimb, el recomandă să optați pentru o cârpă moale sau un mop din microfibră, care este special conceput pentru curățarea podelelor din lemn. Han adaugă că poți folosi și o periuță de dinți cu peri moi sau un burete neabraziv.

Han spune că nu ar trebui să folosiți soluții de curățare care nu sunt făcute special pentru podele din lemn. Alegeți o soluție special făcută pentru lemn de esență tare. Dacă nu sunteți sigur dacă un produs este sigur de utilizat pe podelele din lemn, Han sugerează să îl testați pe o secțiune mică, mai puțin vizibilă, a podelei, înainte de a șterge întreaga zonă.

Nu toate soluțiile de curățare sunt compatibile între ele și nu toate pot fi potrivite pentru podele din lemn. Han spune că ar trebui să citiți întotdeauna eticheta de pe produsul de curățare înainte de a-l folosi pentru a afla exact ce face și cum să îl utilizați.

Aspirarea, înainte de a trece la curățarea podelelor, este un pas important. Elimină firimiturile, murdăria și resturile, astfel încât să nu le împrăștiați.

Cheia este să folosiți dispozitivul corect de aspirare, deoarece există unele care pot zgâria podelele din lemn și pot provoca daune permanente. Pentru cele mai bune rezultate, ea recomandă utilizarea unei perii moi.