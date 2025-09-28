Rareș Bogdan a afirmat că scenariul în care Republica Moldova ajunge sub controlul rușilor ar însemna sfârșitul liniștii noastre, explicând că prin „noastre” se referă atât la copiii pe care trebuie să-i protejăm şi să le asigurăm un viitor, cât și la Uniunea Europeană. El a susținut că Republica Moldova este, în prezent, o ecuație crucială atât pentru UE, cât şi pentru Moscova, care o consideră un element-cheie în „spațiul post-sovietic”.

Potrivit lui, Kremlinul are o miză imediată — să blocheze aderarea la UE prin sabotarea colaborării dintre președinta Maia Sandu și un parlament pro-european care ar genera un guvern reformist.

El a mai spus că, în mințile cetățenilor din Republica Moldova (şi nu numai ale acestora), Kremlinul induce, cu mulți bani şi cu mijloace specifice serviciilor secrete, ideea falsă că Federația Rusă este o victimă şi „fratele mai mare” al basarabenilor, care i-ar feri de UE „spre binele lor”, şi că ar fi un coșmar ca acest mesaj să aibă succes. Bogdan a atras atenția că „pacea rusească” nu a adus niciodată bunăstare, ci teroare, mizerie, suferință, șantaj, crimă şi repetate stări de deznădejde.

„Scenariul în care Chișinăul ajunge sub controlul rușilor înseamnă sfârșitul liniștii noastre. Prin ”noastre” înțeleg atât copiii de care trebuie să avem grijă, să le oferim un viitor, cât și al Uniunii Europene. Republica Moldova este ecuația crucială, acum. Și pentru UE, și pentru Moscova, care o consideră element-cheie în ”spațiul post-sovietic”. Kremlinul are o miză imediată: să blocheze aderarea la UE, prin sabotarea colaborării dintre președinta Maia Sandu și un parlament pro-european care să genereze un guvern reformist. O minciună pe care Kremlinul o induce, cu mulți bani, cu instrumente kaghebiste, în mințile cetățenilor din Republica Moldova, și nu doar a acestora, este că Federația Rusă este o victimă, că este fratele mai mare al basarabenilor, pe care-i va feri de UE, spre binele lor. Ar fi un coșmar ca acest mesaj să aibă succes. Pacea rusească nu a însemnat niciodată bunăstare, ci doar teroare, mizerie, suferință, șantaj, crimă, deznădejde cu repetiție. De ce credeți că investește Vladimir Putin atât de mult în deturnarea Republicii Moldova de la drumul european? Pentru că are nevoie de teroare ca instrument de control asupra frontierei Uniunii Europene, pasul de la care poate avansa spre recâștigarea monopolului energiei. Pentru că după ce și-ar pune la rever stema Republicii Moldova, ar teroriza cetățenii de pe frontiera UE și NATO pentru a le secătui speranța, a-i deturna de la dorința democrației. Și asta cu obiectivul de a readuce în sfera sa de influență tot flancul estic.”

Întrebându-se retoric de ce crede că Vladimir Putin investeşte atât de mult în deturnarea Republicii Moldova de la drumul european, el a răspuns că acesta are nevoie de teroare ca instrument de control asupra frontierei UE, de unde poate avansa spre recâștigarea monopolului energiei. A argumentat că, după ce şi-ar pune la rever stema Republicii Moldova, Rusia ar teroriza populația de pe frontiera UE şi NATO pentru a le secătui speranța şi a-i deturna de la dorința pentru democrație, cu obiectivul de a readuce în sfera sa de influență tot flancul estic.

Rareș Bogdan a avertizat că, dacă Republica Moldova cade, România va ajunge să aibă graniță directă cu rușii, iar deja „obrăznicia” de a trimite drone în spațiul european şi în cel al NATO generează teamă în rândul oamenilor; el şi-a pus problema dacă nu ar fi şi mai periculos dacă asemenea acţiuni s-ar întâmpla mai aproape de noi.

„Dacă Moldova cade, avem graniță cu rușii. Deja, obrăznicia de a trimite drone în spațiul european, în spațiul NATO, generează temeri în mințile oamenilor. Dar dacă ar fi și mai aproape de noi?”

El a afirmat că Vladimir Putin şi-a dorit întotdeauna controlul asupra Republicii Moldova şi că, dacă alegerile nu vor duce la consolidarea statului de drept şi dacă Maia Sandu nu va avea un partener, istoria pentru „frații noștri de peste Prut” s‑ar putea opri — întrebând retoric dacă nu merită aceștia investiții, locuri de muncă, liniște şi libertatea de a călători în UE.

El a susținut că, cu Putin la conducerea Chișinăului, libertățile de care se bucură acum basarabenii ar fi înlocuite de obligația de a asigura soldați şi resurse pentru războiul din Ucraina, iar Moldova s‑ar transforma într‑o rampă de lansare pentru atacuri asupra Ucrainei şi, ulterior, asupra Uniunii Europene.

În replică la cei care afirmă că nu există dovezi că, având graniță cu rușii, România va trebui să stea „ca pe ghimpi”, el a remarcat că, deşi momentan nu avem graniță directă cu rușii, dronele lor ajung deja ocazional pe teritoriul nostru şi a ironizat ideea de a-i vedea venind cu tancurile „la Vama Veche să‑și cumpere o bere”.

Bogdan a spus că Rusia joacă acum „ultima sa carte”: războiul psihologic, şi a susținut că adevărata slăbiciune a lui Putin nu este doar dependența de aliați economici, ci şi starea internă a Rusiei — populație flămândă, o armată slăbită de boli şi sărăcie, pierderi demografice masive şi perspective economice sumbre. În final, el a transmis că Republica Moldova are resurse pentru a se salva şi că viitorul ei, dar şi al nostru, se decide la urne, îndemnând la orientare către Vest.