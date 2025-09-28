Fostul președinte al României, Traian Băsescu, intenționează să facă demersuri pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pierdută în urma unei decizii a lui Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că a amânat depunerea cererii pentru a nu fi interpretată în cheie electorală.

El a precizat că putea să facă acest demers înainte de alegeri, având deja toate formularele necesare, însă a ales să aștepte după scrutin pentru a evita impresia că ar fi un act electoral.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat el, duminică seară, la Digi24.

Fosta primă doamnă, Maria Băsescu, deține în continuare dublă cetățenie și a votat duminică în calitate de cetățean al Republicii Moldova.

Traian Băsescu a devenit cetățean moldovean în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la București. Cetățenia i-a fost acordată prin decretul președintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie 2016, în același timp cu Maria Băsescu.

Ulterior, cetățenia lui Traian Băsescu a fost retrasă printr-o decizie a lui Igor Dodon, care nu a luat măsura și în cazul Mariei Băsescu. În 2018, Dodon susținea că Băsescu ar fi obținut cetățenia moldovenească prin încălcarea legii. Fostul președinte român a contestat în instanță decretul, însă fără succes.

Băsescu s-a arătat însă optimist cu privire la şansele ca pro-europenii să devină principala forţă politică în Parlamentul de la Chişinău. El a afirmat că nu crede că blocul socialiştilor va câştiga scrutinul şi consideră că partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu va obţine cel mai mare procent de voturi, subliniind că este important modul în care se va forma majoritatea parlamentară.

Fostul şef al statului a explicat că, în cazul în care PAS nu va obţine majoritatea absolută, va fi necesară formarea unei alianţe, iar singura opţiune realistă, în opinia sa, ar fi colaborarea cu partidul lui Renato Usatîi, fără a exclude însă discuţii cu primarul capitalei, Ion Ceban. Traian Băsescu a subliniat că nu consideră pe Ceban un adversar al vectorului european, chiar dacă acesta se află sub sancţiuni din partea României.

„Nu cred în varianta că blocul socialiştilor va câştiga alegerile. Părerea mea este că PAS-ul va câştiga alegerile, problema este cum le va câştiga, cu majoritate sau fără? Dacă-i fără, sunt dificultăţi, trebuie să-şi caute o alianţă şi mai ales trebuie să prevină o izolare, pentru că riscul de a fi izolat, chiar dacă ar câştiga alegerile, este mare. Speranţa mea este pozitivă. Cred că PAS-ul poate… câştigă alegerile, marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%, aici e singura problemă. În cazul în care nu realizează majoritatea, va avea nevoie de alianţe. Şi singura alianţă pe care o văd posibilă este cea cu partidul lui Usatîi, dar nu exclud o discuţie cu Ceban. Mie Ceban nu îmi pare un anti-european, primarul Chişinăului, chiar dacă văd că-i supus unor sancţiuni din partea României, nu ştiu din ce motive. Deci aş spune că sunt optimist.”

În ceea ce priveşte guvernarea, Băsescu a arătat că un guvern de coaliţie nu ar reprezenta o problemă pentru Moldova atâta timp cât partidul Maiei Sandu ar da premierul. El a precizat că o coabitare cu socialiştii sau cu Partidul Comunist ar fi mult mai dificilă, dar a apreciat capacitatea preşedintei de a gestiona instituţiile de forţă și a sugerat că Maia Sandu ar putea să menţină controlul în astfel de situaţii.