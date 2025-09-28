Fostul preşedinte Traian Băsescu a atras atenţia că o victorie a forţelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova ar putea crea dificultăţi majore pentru Ucraina. Potrivit acestuia, în cazul în care socialiştii ar prelua puterea la Chişinău, infrastructura ţării – inclusiv aeroportul, reţelele rutiere, feroviare şi energetice – ar putea fi folosită împotriva Ucrainei.

„O victorie a socialiştilor şi o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina. Infrastructura, aeroportul Chişinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”, a afirmat Băsescu, duminică seară, la Digi24.

Băsescu s-a arătat însă optimist cu privire la şansele ca pro-europenii să devină principala forţă politică în Parlamentul de la Chişinău. El a afirmat că nu crede că blocul socialiştilor va câştiga scrutinul şi consideră că partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu va obţine cel mai mare procent de voturi, subliniind că este important modul în care se va forma majoritatea parlamentară.

Fostul şef al statului a explicat că, în cazul în care PAS nu va obţine majoritatea absolută, va fi necesară formarea unei alianţe, iar singura opţiune realistă, în opinia sa, ar fi colaborarea cu partidul lui Renato Usatîi, fără a exclude însă discuţii cu primarul capitalei, Ion Ceban. Traian Băsescu a subliniat că nu consideră pe Ceban un adversar al vectorului european, chiar dacă acesta se află sub sancţiuni din partea României.

„Nu cred în varianta că blocul socialiştilor va câştiga alegerile. Părerea mea este că PAS-ul va câştiga alegerile, problema este cum le va câştiga, cu majoritate sau fără? Dacă-i fără, sunt dificultăţi, trebuie să-şi caute o alianţă şi mai ales trebuie să prevină o izolare, pentru că riscul de a fi izolat, chiar dacă ar câştiga alegerile, este mare. Speranţa mea este pozitivă. Cred că PAS-ul poate… câştigă alegerile, marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%, aici e singura problemă. În cazul în care nu realizează majoritatea, va avea nevoie de alianţe. Şi singura alianţă pe care o văd posibilă este cea cu partidul lui Usatîi, dar nu exclud o discuţie cu Ceban. Mie Ceban nu îmi pare un anti-european, primarul Chişinăului, chiar dacă văd că-i supus unor sancţiuni din partea României, nu ştiu din ce motive. Deci aş spune că sunt optimist.”

În ceea ce priveşte guvernarea, Băsescu a arătat că un guvern de coaliţie nu ar reprezenta o problemă pentru Moldova atâta timp cât partidul Maiei Sandu ar da premierul. El a precizat că o coabitare cu socialiştii sau cu Partidul Comunist ar fi mult mai dificilă, dar a apreciat capacitatea preşedintei de a gestiona instituţiile de forţă și a sugerat că Maia Sandu ar putea să menţină controlul în astfel de situaţii.