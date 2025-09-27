Șeful guvernului de la Chișinău, Dorin Recean, a afirmat că alegerile de duminică sunt decisive pentru direcția țării. El a arătat că, în cazul în care forțele pro-europene câștigă, Republica Moldova își poate continua parcursul de integrare europeană, cu obiectivul de a deveni membră a Uniunii Europene în 2028.

În schimb, a explicat că o victorie a partidelor pro-ruse ar duce la oprirea reformelor, blocarea drumului european și transformarea Moldovei într-un instrument al Kremlinului în contextul conflictului regional.

„Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă, pe care suntem acum, astfel încât în 2028 să fim parte din marea familie europeană. Alternativa este ca Kremlinul, împreună cu grupările criminale şi infracţionale, să stopeze reformele, să stopeze calea europeană a Republicii Moldova şi să utilizeze Republica Moldova în conflictul regional al Federaţiei Ruse”, spune Recean.

Întrebat despre scenariile pesimiste, Dorin Recean a declarat că cel mai important lucru este ca autoritățile să își concentreze activitatea pe protejarea votului din 28 septembrie. El a spus că obiectivul este ca rezultatul să reflecte dorința reală a cetățenilor Republicii Moldova.

„Cel mai important este acum să ne concentrăm energia şi activităţile ca să protejăm votul cetăţenilor Republicii Moldova şi să ne asigurăm că votul din 28 septembrie este cel pe care şi-l doreşte fiecare cetăţean de Republica Moldova”, spune oficialul moldovean.

Premierul a avertizat că, în cazul instalării unei puteri pro-ruse la Chișinău, Republica Moldova ar putea fi folosită ca teritoriu pentru atacuri împotriva Ucrainei, mai ales în zona Odesei.

El a subliniat că o astfel de situație ar fi greu de reparat și ar pune în pericol atât regiunea, cât și stabilitatea europeană.

„O putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina, în acest context regional, pentru că suntem foarte aproape aici de regiunea Odesa, iar acest lucru nu va putea fi reparat prea curând”, spune șeful Executivului de la Chișinău.

Recen a arătat că în ultimii ani Republica Moldova a fost ținta unor atacuri de tip război hibrid, inclusiv tentative de destabilizare. El a menționat că instituțiile statului au fost pregătite pentru a face față unor posibile scenarii de escaladare, inclusiv acțiuni kinetice. Premierul și-a exprimat încrederea că structurile de securitate vor reuși să gestioneze situațiile care ar putea apărea după scrutin.

„Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost atacată cu tot spectrul de instrumente ale războiului hibrid, inclusiv prin tentative de destabilizare. Am pregătit instituţiile şi am încredere ele că vor face faţă tuturor scenariilor de escaladare cu acţiuni kinetice şi de alt gen”, a declarat Recean.

Premierul a afirmat că interesul Federației Ruse este să instaleze la conducerea Republicii Moldova o administrație favorabilă Kremlinului. În acest scenariu, Moldova ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei, dar și împotriva Uniunii Europene, ceea ce ar genera riscuri majore pentru securitatea regională.

Întrebat despre impactul asupra României, Recean a spus că nu doar țara vecină, ci întreaga Europă ar fi afectată de un eventual succes al forțelor pro-ruse la Chișinău. El a subliniat că rezultatul scrutinului nu este doar o chestiune internă, ci una care privește securitatea continentală.

„Cred că toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău (al forţelor pro-europene – n.r.) şi un eventual câştig al partidelor pro-ruse”, mai spune Recean.

Premierul a transmis un apel către cetățenii moldoveni aflați în România să participe la votul din 28 septembrie. El a precizat că sunt numeroși la Galați, București, Cluj, Timișoara sau Iași și i-a invitat să își exprime opțiunea electorală.