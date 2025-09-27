Diaspora Republicii Moldova va juca un rol esențial în alegerile parlamentare de duminică, în timp ce țara se luptă cu o operațiune fără precedent de cumpărare de voturi de către Rusia, menită să încerce să detroneze partidul pro-european aflat la putere, a declarat fostul viceprim-ministru.

Organismele de supraveghere a interferențelor civile străine spun că Rusia inundă comunitățile de alegători de peste hotare cu bani, inclusiv o campanie publicitară care oferă oamenilor 500 de euro pentru a fi observatori electorali în UE, cu atragerea unor „bonusuri de până la 30.000 de euro” pentru dovezi de fraudă electorală.

„Practic, ei stimulează oamenii să raporteze orice tip de încălcare în schimbul banilor. Credem că ar putea fi o pregătire pentru a spune că alegerile au fost fraudate”, a declarat Victoria Olari, cercetător la Laboratorul de Cercetare Forensică Digitală al Atlantic Council din Chișinău, pentru „The Guardian”.

Republica Moldova este considerată extrem de vulnerabilă la orice expansiune rusească, având granița cu Ucraina și o populație diversă, inclusiv alegători pro-ruși.

„Este o operațiune uriașă, este ceva ce nu s-a mai întâmplat în nicio altă țară. Cheltuiesc bani exorbitanți”, a declarat Valeriu Pașa, analist senior și fondator al WatchDog, un alt monitor al societății civile.

La începutul acestei săptămâni, președintele Maia Sandu a avertizat că independența Republicii Moldova, o țară cu doar 2,7 milioane de locuitori, este în pericol după ce poliția a arestat zeci de persoane acuzate că ar fi participat la un complot susținut de Rusia pentru a provoca violențe pe străzi. Ea a numit-o „cea mai importantă” alegere din istoria micii țări, aflată în situația de a se afla în situații dificile între puternica sa vecină, Rusia, și UE, la care este candidată pentru aderare.

Experții electorali spun că alegătorii din diaspora sunt vizați deoarece au jucat un rol fundamental în alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, responsabili pentru până la 19% din voturi.

Nicu Popescu, candidat din partea Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) și fost viceprim-ministru în timpul mandatului lui Sandu, a declarat că dezinformarea este doar o parte a bătăliei. Cumpărarea de voturi, a spus el, este „mai ieftină decât rachetele”.

„Partea digitală, dezinformarea, reprezintă aproximativ o treime din operațiunea lor, dar cea mai mare parte este reprezentată de numerar, fie criptomonedă, fie transferuri bancare. Este o schemă masivă, brutală, de cumpărare directă de voturi, care vizează manipulatorii online, activiștii de partid, jurnaliștii și influencerii. De asemenea, este clar că diaspora UE a votat întotdeauna pro-UE, așa că rușii au încercat să deraieze și ei acest lucru”, a spus el.

Cu toate acestea, el a avertizat că obiectivul Rusiei nu era de a influența alegătorii pro-europeni, ci de a se asigura că „alegătorii pro-ruși ezitanți participă la vot”. Temerile de interferență de duminică au fost alimentate și mai mult vineri, după ce poliția sârbă a arestat două persoane acuzate că au condus „antrenament tactic de luptă” pentru zeci de protestatari înainte de scrutinul de duminică.

Sandu a câștigat un al doilea mandat în noiembrie anul trecut, după alegeri tensionate, cu 30 până la 40 de alerte false cu bombă în secțiile de votare din străinătate.

„Diaspora va fi crucială deoarece reprezintă una dintre cele mai mari proporții de alegători în alegerile democratice din întreaga lume. Această diaspora a votat întotdeauna într-o manieră puternic pro-europeană, așa că va fi fundamental pentru rezultat”, a spus Popescu.

Olari a spus că scopul rușilor nu a fost neapărat să obțină alegeri pentru partidele pro-ruse, ci să îndepărteze sprijinul de la partidele pro-europene și să semene semințele îndoielii.

„Am văzut că în România, pe parcursul a două cicluri electorale, s-a trecut de la un Occident pro-industrial și pro-european la o situație în care mai mulți susțin grupurile de extremă dreaptă și pro-ruse”, a spus ea.

Pașa, care a identificat și încercări de a cumpăra observatori electorali în străinătate, a spus că nu crede că „observatorii independenți” vor fi „prinși” în a comite ei înșiși fraude, dar li se cere să filmeze și să raporteze la fiecare două ore.