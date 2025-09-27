Într-un interviu acordat postului public german ZDF, publicat sâmbătă, Maia Sandu a afirmat că la aceste alegeri sunt puse în joc integritatea teritorială și independența Republicii Moldova.

Potrivit președintei, Moscova pune presiune considerabilă pentru a influența scrutinul, investind „sute de milioane de euro” în finanțarea partidelor politice, mituirea alegătorilor și instruirea tinerilor pentru activități menite să destabilizeze țara.

Mica republică, candidată la UE din 2022, are aproximativ 2,4 milioane de locuitori și urmează să aleagă un nou parlament duminică.

Conform sondajelor recente, partidul Maiei Sandu, PAS, sprijinit activ de Uniunea Europeană, ar putea rămâne cea mai puternică forță politică, deși este posibil să nu obțină majoritatea necesară pentru a guverna singur. Partidele apropiate Rusiei sunt de asemenea anticipate să înregistreze rezultate solide, notează dpa.

Vineri, Maia Sandu a caracterizat alegerile viitoare drept „cele mai importante” din istoria recentă a Republicii Moldova, subliniind că rezultatul lor va determina dacă țara își va consolida democrația și parcursul european sau dacă va fi atrasă de Rusia într-o zonă gri, devenind un risc regional, potrivit mesajului postat pe X.

„Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”, a adăugat Maia Sandu.

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a afirmat într-un interviu pentru „Adevărul” că Rusia ar fi elaborat treptat un plan de preluare a controlului asupra Chișinăului, în cazul în care forțele pro-ruse nu vor câștiga alegerile de duminică.

Republica Moldova trăiește momente tensionate în ultimele ore înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Scrutinul este crucial pentru parcursul european al micii republici din estul Europei, iar o înfrângere a forțelor pro-occidentale ar bloca agenda președintei Maia Sandu și ar readuce țara sub influența Federației Ruse.

Fostul ministru al Apărării și al Transporturilor din Republica Moldova, Anatol Șalaru, dezvăluie în „Adevărul” planul prin care Rusia ar putea încerca să recâștige controlul asupra țării.

Înainte de toate, politicianul explică de ce victoria forțelor pro-occidentale este esențială în acest scrutin.

„Mă aștept la o mobilizare exemplară din partea diasporei și din partea alegătorilor din Republica Moldova, dar și a celor din România, fiindcă pe ei nu-i consider că sunt din diaspora. De cealaltă parte, mă aștept la o mobilizare uriașă și din partea pro-rușilor care sunt pregătiți să facă absolut orice ca să deturneze Republica Moldova din drumul ei, inclusiv să recurgă la violențe, la tot felul de provocări serioase”, spune Șalaru.

„Planul B al rușilor este clar, fiindcă ei vor începe să protesteze, vor începe violențele în orașele Republicii Moldova și este foarte greu de prezis cum se vor termina aceste violențe. Rusia are nevoie de Republica Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei și împotriva Occidentului, chiar și a României. Iar Rusia face orice pentru a-și consolida prezența militară”, mai spune el.

Mai mult, rușii sunt deja activi și prezenți în Republica Moldova. Anatol Șalaru afirmă că Moscova a elaborat o strategie specială pentru a prelua controlul țării în cazul în care forțele pro-ruse nu vor obține succes la alegeri.

„Rusia este pregătită să acționeze, iar un plan special ar fi să paralizeze România din interior, așa cum au și încercat să o facă la alegerile prezidențiale, iar în ce privește Republica Moldova încearcă să-și infiltreze agenții și tot felul de oameni pregătiți pentru a prelua puterea. Și au plănuit o adevărată invazie prin avioanele de linie ale diverselor companii. Deci ar folosi în primul rând avioane de linie. Aceștia ar veni nu doar din Rusia, ci și din țările apropiate, inclusiv Europa. Știm exact că ei tot încearcă să penetreze prin filtrele instalate în zonele de frontieră și, în primul rând, la aeroport. Dar cei mai mulți sunt depistați. Marea majoritate a fost depistați și întorși din drum”, mai spune Șalaru.

Totuși, nu există nicio certitudine că planul riscant al Moscovei nu ar putea avea succes, cu efecte potențial catastrofale pentru România și pentru forțele pro-europene din Republica Moldova.

„Eu zic că este un plan foarte viabil, fiindcă avem foarte multe curse aeriene din țări care au relații cu Rusia și care nu au impus interdicții cetățenilor ruși și ei nu au altă soluție decât prin aeroport să ajungă, să meargă la Tiraspol și să-și consolideze acolo prezența militară. Unii au reușit să se infiltreze. Iar ei au făcut cu câțiva ani în urmă o chestie care i-a supărat pe toți atunci când contingentul lor de pacificatori din Tiraspol nu a plecat acasă, dar s-a înrolat în GOTR, Grupul Operativ de Trupe Ruse care se află în Transnistria. Deci pacificatorii se află legal, iar în Grupul Operativ de Trupe Ruse se află ilegal teritoriul Republicii Moldova. Și atunci ei au așteptat să vină noi pacificatori, au venit, iar cei cărora le-a expirat mandatul nu au mai fost trimiși acasă, ci au fost trecuți la GOTR”, explică fostul ministru mecanismul prin care rușii au căutat să-și sporească numărul trupelor prezente în Transnistria.

Deși Grupul Operațional de Trupe Ruse (GOTR) nu ar trebui să constituie o amenințare majoră pentru Republica Moldova, riscul apare dacă li se vor alătura și alți militari ruși, inclusiv rezerviști, situație care ar complica considerabil lucrurile pentru țară. În acest scenariu, Chișinăul s-ar confrunta cu probleme serioase, avertizează Anatol Șalaru.