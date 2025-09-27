Iancu Guda a subliniat că reducerea risipei din sectorul public este esențială și că, dacă nu se poate realiza diminuarea personalului în mod voluntar în unitățile locale, va fi necesară o restructurare forțată. El a făcut aceste declarații după ce a fost convocat la Ministerul Finanțelor pentru a sprijini procesul de reorganizare.

Premierul s-a arătat deschis să examineze varianta unei reforme a administrației fără concedieri, prin reducerea salariilor, subliniind că economiile reale pot fi obținute doar prin reforme structurale pe termen lung.

Întrebat miercuri despre propunerea PSD de a reforma administrația locală fără disponibilizări, ci prin diminuarea salariilor și a cheltuielilor curente, prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat principiile fundamentale care stau la baza oricărei reforme structurale.

„Indiferent ce variantă de reduceri am luat în calcul, reducerile care sunt, într-adevăr, făcute pe termen lung, reducerile care sunt luate în orice fel de calcul, sunt reducerile structurale. Asta înseamnă că trebuie reduse componente care, într-adevăr, sunt constante, sunt greu de redus. Și, într-adevăr, există două posibilități aici. S-au redus salarii, sau s-au redus personal”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că alte tipuri de reduceri nu sunt sustenabile pe termen lung, explicând că acestea reprezintă măsuri temporare, care se pot restabili rapid, și că nu au fost considerate elemente fundamentale în cadrul reformei sau al calculului pe termen lung, ci doar suplimentare.

Întrebat dacă ar accepta ca angajații să nu fie concediați, Bolojan a afirmat că este deschis să identifice orice soluție care să permită realizarea de economii. El a explicat că fondurile disponibile sunt limitate, în timp ce cererile pentru investiții și alte proiecte continuă să crească, subliniind că este necesară reducerea cheltuielilor din alte zone, deoarece nu mai este sustenabil să se recurgă la împrumuturi suplimentare.

„Va fi doar o problemă de timp până am intra în colaps, pentru că dobânzile, gândiți-vă că dobânzile, anul acesta, depășesc 10 miliarde de euro, aproape 11 miliarde de euro. Am mai explicat, este valoarea autostrăzii dinspre Moldova. Vă rog să înțelegeți că doar, în fiecare an, numai din dobânzi, nu vedem autostrată”, avertizează Bolojan.

Bolojan a explicat impactul dobânzilor prin exemplul costului de oportunitate, subliniind că, în câțiva ani, banii plătiți ca dobânzi ar fi putut fi investiți în infrastructura României, iar creșterea rapidă a datoriei pune țara într-o situație de sufocare financiară.

El a adăugat că, pentru a evita consecințe precum afectarea pensiilor sau salariilor, este necesar să se respecte măsurile considerate raționale și esențiale, ceea ce va preveni atingerea unui asemenea punct critic.