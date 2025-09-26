Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a atras atenția că țara noastră se află sub presiune, iar nerespectarea termenelor ar putea duce la pierderea totală a banilor alocați.

Din cele 21 de spitale prevăzute în PNRR, doar 8 mai sunt eligibile pentru finanțare. Europarlamentarul a subliniat că România mai are doar 11 luni la dispoziție pentru a construi spitale, școli, cămine, drumuri și căi ferate. În caz contrar, la final de august 2026, Comisia Europeană va sista finanțarea, iar proiectele nefinalizate nu vor mai primi bani.

„Acum suntem la final de septembrie e bine la final de august anul viitor se va da un mare stop al acestui ceas care se numește PNRR și atunci va fi ca la scaunele muzicale, cine e așezat bine cine nu, la revedere. Pe mine la PNRR mă sperie mai degrabă faptul că mai avem 11 luni în care să construim spitale, școli, cămine drumuri, căi ferate”, a declarat Ștefănuță la B1 TV.

În Parlamentul European există discuții pentru o eventuală prelungire a termenului cu încă 18 luni. Totuși, Nicu Ștefănuță a precizat că nu există semne că Executivul european ar fi dispus să fie flexibil în această privință.

„Noi la Parlamentul European milităm, de exemplu, pentru 18 luni în plus, însă eu nu văd Comisia Europeană prea flexibilă pe partea asta”, a mai spus Ștefănuță.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că bugetul pentru acest an include investiții în valoare de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din PIB. Principalul obiectiv al guvernului este cheltuirea fondurilor din PNRR, considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și modernizarea țării.

„Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din PIB. Cea mai importantă componentă pe care o mai avem de bifat este cea legată de fondurile din PNRR”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că, în perioada 2025–2026, România mai are de absorbit peste 10 miliarde de euro. Aceste fonduri constituie cea mai importantă componentă de investiții și vor ocupa o parte semnificativă din spațiul bugetar.