Fiecare subiect este dezbătut pe larg pentru a vă ține la curent cu ce se întâmplă în România. Iată subiectele zilei de astăzi:

Alegerile parlamentare din 2025 în Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Alegerile vor decide componența Parlamentului pentru legislatura a XII-a și vor fi valabile dacă cel puțin o treime dintre alegători merg la vot. Au fost înregistrați 23 de concurenți: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Citește continuarea AICI!

Marea Britanie va introduce BritCard, un card digital menit să controleze imigrația și să prevină fraudele, oferind verificări rapide prin telefon și aplicația guvernamentală. El ar urma să fie folosit pentru verificarea dreptului de muncă, accesul la servicii sau închirierea unei locuințe. Cu ce alte argumente a mai venit Keir Starmer? Citește AICI!

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat oficial că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova, cu doar două zile înainte de scrutinul din 28 septembrie. George Simion și-a explicat gestul. La doar câteva ore însă, AUR din Republica Moldova a dezmințit complet informațiile Citește continuarea AICI!

Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost ofițer de top al Serviciului Român de Informații (SRI), a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani. Era considerat unul dintre apropiații lui Florian Coldea. Află totul pe Capital.ro AICI!

Elena Udrea a încercat să mențină o legătură constantă cu fiica ei prin gesturi simbolice. În fiecare an cât timp s-a aflat în detenție, i-a trimis Evei Maria câte un cadou neobișnuit. Află AICI care era acesta!