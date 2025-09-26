Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, a anunțat reducerea volumului de producție și suspendarea temporară a activității la două dintre fabricile sale de vehicule electrice din Germania, ca urmare a cererii scăzute pe piață.

Potrivit Bloomberg, fabrica din Zwickau va opri producția timp de o săptămână, începând cu 6 octombrie, din cauza interesului redus pentru modelul Audi Q4 e-tron, conform declarațiilor unui purtător de cuvânt al companiei.

În paralel, uzina din Emden a redus programul de lucru al angajaților și se așteaptă să oprească liniile de producție pentru câteva zile. Aceasta produce modelele electrice ID.4 și ID.7, care fac parte din strategia Volkswagen de a-și extinde portofoliul de vehicule electrice în Europa și la nivel global.

Problemele producătorului german nu se limitează însă la fabricile din Germania. Recent, Volkswagen a anunțat că va înregistra pierderi de 5,1 miliarde de euro la divizia sa de lux Porsche, ca urmare a cererii reduse de mașini electrice și a concurenței tot mai intense din China, combinate cu tarifele mai mari impuse de Statele Unite.

În paralel, chinezii profită de probleme producătorilor auto europeni. Spre exemplu, gigantul chinez Xiaomi își pregătește intrarea pe piața europeană a vehiculelor electrice, programată pentru 2027.

Xu Fei, vicepreședinte al companiei, a declarat pentru CNBC că Xiaomi va deschide showroom-uri în Europa similare celor din China, unde clienții nu doar testează mașinile, ci pot experimenta întregul ecosistem de produse al companiei, de la telefoane inteligente la electrocasnice.

Xu a precizat că, deși nu va fi proiectat un model complet nou pentru Europa, compania va implementa standarde ridicate pentru utilizatorii europeni.

Prima etapă va consta în dezvoltarea rețelei de vânzări și parteneriate, însă producția locală rămâne o opțiune pentru viitor.

„Dacă vrei să fii în top cinci jucători globali în 15–20 de ani, trebuie să ai propria fabrică aici”, a recunoscut Xu Fei.

Intrarea Xiaomi survine într-un moment în care alți producători chinezi de vehicule electrice, precum Xpeng, BYD și Guangzhou Automobile Group, au început deja să-și extindă prezența în Europa, unii explorând producția locală pentru a evita tarifele Uniunii Europene.

Xiaomi susține însă că strategia sa mai lentă are scopul de a garanta calitatea și de a oferi cea mai bună experiență utilizatorilor europeni.

Chinezii s-au lansat în industria auto abia anul trecut, prin sedanul SU7 şi SUV-ul YU7, care au înregistrat deja vânzări de 300.000 de unități în China. Ca urmare, acțiunile Xiaomi au urcat cu 170% în ultimele 12 luni.