Germanii, fani ai mașinilor cu motoare termice, privesc cu reticență tranziția către vehicule electrice. Cererea rămâne modestă, prețurile sunt încă mari, iar concurența asiatică amenință să inunde piața europeană cu modele accesibile. În timp ce Volkswagen, BMW și Mercedes încearcă să-și mențină poziția pe piață, producătorii chinezi mizează pe prețuri competitive și tehnologii deja consacrate.

În același timp, Europa se confruntă cu falimente și reduceri semnificative de personal în industria auto. Tranziția către electromobilitate, deși crucială pentru atingerea țintelor climatice, generează costuri și pierderi importante pentru producători. Cu toate acestea, autoritățile de la Bruxelles susțin că această transformare rămâne ireversibilă.

Problema nu afectează doar marii producători, ci și consumatorii europeni. Pentru mulți dintre ei, achiziția unei mașini electrice rămâne de neatins din punct de vedere financiar. Chiar și cu ajutorul subvențiilor și al stimulentelor guvernamentale, prețurile rămân ridicate, iar rețeaua de stații de încărcare este încă insuficient dezvoltată. Drept urmare, cetățenii simt direct impactul tranziției, prinzându-se între obiectivele politice ale UE și realitățile economice cotidiene.

Uniunea Europeană a reacționat prin introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, însă această măsură nu face decât să amplifice presiunea asupra consumatorilor finali. În cele din urmă, povara financiară revine tot cetățenilor.

Constructorii auto își exprimă nemulțumirea, considerând termenul de zece ani pentru eliminarea completă a motoarelor pe benzină și motorină prea scurt și periculos pentru competitivitatea continentului. În cadrul unui recent summit dedicat sectorului auto, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat un plan menit să sprijine companiile afectate.

Printre măsurile discutate se numără relaxarea unor reguli stricte privind emisiile pentru flotele de mașini și vehicule comerciale. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a subliniat că obiectivul de a interzice motoarele cu ardere internă rămâne neschimbat.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a solicitat o abordare mai „flexibilă” în ceea ce privește reglementările europene ce prevăd oprirea vânzărilor de autoturisme cu motoare pe benzină și motorină începând din 2035. Oficialul a subliniat că actualul calendar ridică semne de întrebare, mai ales în condițiile în care industria auto, un sector esențial pentru economia Germaniei și a Europei, traversează o perioadă dificilă.

„Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile şi flexibile”, a declarat cancelarul german la deschiderea Salonului Auto Internaţional de la Munchen.

Friedrich Merz s-a exprimat într-un ton mai rezervat, dar pe aceeași linie cu pozițiile formulate de marii producători auto germani – BMW, Mercedes și Volkswagen – la care s-a adăugat și Stellantis, al patrulea grup auto ca mărime la nivel mondial. Toți aceștia și-au manifestat public scepticismul față de obiectivul impus de Bruxelles privind eliminarea motoarelor cu ardere internă. Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că „termenul din 2035 nu este fezabil” și a cerut introducerea unor „clauze de revizuire” anuale.

Friedrich Merz, care a subliniat importanța industriei auto pentru economia și prosperitatea Germaniei, a afirmat că impunerea unei singure soluții tehnologice nu reprezintă o strategie corectă. În opinia sa, combaterea schimbărilor climatice trebuie realizată prin metode eficiente din punct de vedere al costurilor, lăsând în același timp deschisă posibilitatea de a utiliza mai multe tipuri de tehnologii.

Deși producătorii germani investesc masiv în electromobilitate, ritmul de adoptare a mașinilor electrice pe piața europeană rămâne prea lent pentru a asigura trecerea completă la acest tip de propulsie până în 2035.

Peste 150 de companii din domeniul mobilității electrice – de la producători de vehicule și baterii până la rețele de încărcare – au transmis luni un apel direct către președinta Comisiei Europene, cerând ca Bruxelles-ul să nu renunțe la obiectivul eliminării motoarelor cu ardere internă.

Pe de altă parte, nu toți din sector împărtășesc același entuziasm. Jan Vlasak, un tânăr de 35 de ani care lucrează pentru un producător german și a preferat să nu-i dezvăluie numele, mărturisește că speră ca Uniunea Europeană să dea dovadă de mai multă flexibilitate.