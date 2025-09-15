Președintele României, Nicușor Dan, a spus că are trei mari preocupări: stabilitatea coaliției de guvernare, securitatea țării și dezvoltarea economică pe termen lung.

El a explicat că, deși nu e prima pe listă, stabilitatea coaliției este o prioritate importantă. A arătat că problema formării coaliției a fost depășită, acum există una, iar rolul său este să ajute la menținerea echilibrului, dacă e nevoie.

Președintele a adăugat că un alt punct esențial este securitatea, mai ales în contextul internațional actual, și că aceasta presupune discuții cu Uniunea Europeană, cu aliații și o coordonare pe flancul estic.

În ceea ce privește economia, el a spus că România are nevoie de o strategie clară. Aceasta ar trebui să acopere domenii precum energia, investițiile, resursele minerale, parteneriatele și dezvoltarea inteligenței artificiale. A menționat că în aproximativ un an această strategie ar putea fi deja conturată, iar până atunci au loc discuții cu mediul de afaceri din țară și cu parteneri străini.

„Am depășit chestiunea formării unei coaliții — avem o coaliție, vedem ce se întâmplă cu ea și vom vorbi despre riscuri. Una dintre priorități este contribuția mea la echilibrul acestei coaliții, în măsura în care e nevoie de intervenția mea. A doua problemă este legată de securitate: discuțiile cu instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene, corelarea noastră pe flancul estic, relația cu partenerii. A treia — care este undeva la mijloc între curent și de perspectivă — este definirea unei strategii economice pentru țară: energie, investiții, resurse minerale, parteneriate, dezvoltarea inteligenței artificiale. Cred că într-un interval de un an strategia ar putea fi suficient de conturată. Până atunci, avem deja discuții atât cu mediul de afaceri din România, cât și cu parteneri străini, deci facem un efort de apropiere”, a explicat președintele României în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

Dan a spus că partidele din coaliție au reușit să se pună de acord asupra unor măsuri pentru reducerea deficitului, chiar dacă acestea nu sunt perfecte și ar fi putut fi făcute și altfel.

Întrebat dacă avem o coaliție stabilă, el a răspuns că trebuie să ne uităm la rezultate: coaliția a reușit să adopte pachete de măsuri. Președintele a recunoscut că există tensiuni și critici între partide, dar a subliniat că, per total, acestea au reușit să se înțeleagă pentru a evita creșterea periculoasă a deficitului. El a menționat și că al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului a fost amânat din cauza disputelor din coaliție, partidele ajungând cu greu la un acord. Din acest pachet a fost eliminată reforma administrației, pentru că încă nu există consens pe această temă.

„Ca şi la olimpadă, să ne uităm la rezultate. Avem o coaliţie care a trecut nişte pachete de măsuri. Bineînţeles că sunt oameni care vorbesc unii împotriva altora, dar, una peste alta, până în acest moment, dacă ne utăm la rezultatele acestei coaliţii, vedem că ea a reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri care evident că nu par perfecte, că multe dintre ele în opinia mea se puteau face altfel, dar s-au subsumat acestui obiectiv de a nu permite un derapaj al deficitului care să ne ducă într-o spirală periculoasă.”

Dan a spus din nou că nu va crește TVA la alimente și a anunțat că are planuri mari pentru economie, dar care vor fi aplicate în anii următori. El a explicat că, din cauza inflației care ajunge spre 10%, oamenii vor putea cumpăra cu aproximativ 10% mai puțin. A subliniat că nu exista altă soluție, pentru că ignorarea deficitului ar fi dus la lipsa finanțării din partea piețelor și la o inflație și mai mare. Pentru persoanele vulnerabile, el a spus că există pachete de sprijin, mai ales după eliminarea plafonării la energie.

Legat de tensiunile cu alți lideri politici, președintele a afirmat că nu are voie să se lase condus de supărări personale. El a adăugat că în politică nu există întotdeauna unanimitate, dar că deciziile trebuie luate gândindu-ne la consecințele lor pe termen scurt, mediu și lung.

„În primul rând este o corecție. Să fim foarte onești, faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii vor putea cumpăra cu 10% mai puțin, și asta este important. Trebuie spus că nu prea era alternativă la chestiunea asta. Ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai dorească să împrumute România și ca inflația să fi fost și mai mare. Dacă ne uităm la categorii defavorizate, aici trebuie să ne uităm la mijloace pentru, o dată ce s-a renunțat la plafonarea la energie, există un pachet mic, mare, care să ajute persoanele care sunt vulnerabile. Încercăm să păstrăm un echilibru în zona economică care nu este o fericire pentru marea majoritate a românilor. Nu s-a pus niciodată în discuție modificarea TVA-ului la alimente, însă se pune în discuție plafonarea prețului la acele alimente la care prețul este plafonat. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, când Guvernul a fost instalat, s-a instalat pe această promisiune, apoi a fost dificil ca eu să revin și să blochez. A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul. După aceea, pe niște calcule s-a crescut, guvernul a spus că numai așa putem, spunând că are alte date față de cele pe care le-am avut când am făcut înțelegerea. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați, totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung. Nu am voie să mă enervez.”

Întrebat dacă regretă numirea premierului, Dan a spus că nu are regrete. El a explicat că a făcut ceea ce a promis în campanie și că această alegere era așteptată de partidele implicate în discuții. El a adăugat că, deși este recunoscător celor care l-au votat, încearcă să fie președintele tuturor românilor. A spus că pe unele măsuri ar fi procedat altfel, dar nu vrea să intre în conflicte cu Guvernul, deoarece există deja destule dispute.

Președintele a precizat că măsurile luate au fost necesare pentru a evita o inflație și mai mare. El a spus că situația se va stabiliza treptat: în 2026 deficitul va fi echilibrat și România se va împrumuta mai ieftin, va intra în OCDE și va deveni mai atractivă pentru investiții; în 2027 va începe extracția de gaz din Marea Neagră; iar în 2028 va fi finalizată autostrada dintre Constanța și vestul Europei, ceea ce va crește interesul investitorilor. De asemenea, dacă va exista pace și reconstrucție în Ucraina, România va avea un rol important prin Portul Constanța.