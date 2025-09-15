Nicușor Dan a afirmat că nivelul ridicat al evaziunii fiscale rămâne o problemă serioasă și că soluția se află în digitalizarea ANAF. Potrivit acestuia, odată cu implementarea noilor sisteme informatice, controalele vor putea fi direcționate mai eficient, pe baza unor parametri clari și așa-numitelor „stegulețe roșii” generate automat de softurile de analiză financiară, care procesează volume mari de date.

„Aici mi se pare că face progrese și am avut 2-3 discuții cu ministrul de Finanțe care este foarte hotărât în direcția asta. Suntem la etapa 2 din 9, dar deja la nivelul la care suntem controalele ANAF s-au dus direcționat. … Noi am făcut niște procese de digitalizare, factura electronică, dar avem o cantitate uriașă de date, toate datele sunt pe niște servere, dar niște softuri pe niște algortmi să extragă din cantitatea de date, locul unde sunt anomalii”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a amintit că mandatele actualilor șefi ai DNA și ai Parchetului expiră în martie 2026, perioadă în care ar trebui realizată o analiză detaliată a activității acestor instituții. El a subliniat că există domenii de corupție încă neabordate de DNA, precum imobiliarele, evaziunea fiscală și defrișările, ceea ce indică faptul că „marea corupție” a rămas neatinsă.

„Timp în care avem să avem o evaluare mai fină activitatea Parchetelor, a cifrelor, dar vorbind cumva de deasupra, în DNA sunt zone de corupție care nu sunt atacate, zona de imobiliare, evaziune fiscală sau defrișări. … Pe DNA, evaluarea globală e mai simplă, e o mare corupție care nu a fost deranjată.”.

În ceea ce privește Parchetul General, președintele a recunoscut că evaluarea este mai complexă, mai ales în contextul în care alte instituții, cum ar fi Protecția Consumatorilor, nu își îndeplinesc corespunzător rolul.

­” Toată lumea este tentată să facă plângere penală. Abilitatea procurorului general să dea scheme de abordare astfel încât cele repetitive să fie tratate cumva uniform și în felul acesta să câștigăm timp, să se identifice cele cumva reprezentative pentru o categorie de infracțiuni și să fie alocate resurse aici. Eu nu văd asta, eu văd că la Parchetul General este o activitate de rutină în carer toată lumea se ocupă de orice își trimit hârtii și nu se vede imaginea de ansamblu”, a mai spus Dan.

Nicușor Dan a atras atenția că justiția nu se rezumă doar la componenta penală, ci include și zona civilă, unde există milioane de dosare ce privesc familii, divorțuri, copii sau moșteniri, aspecte care necesită un sistem funcțional și eficient. El a criticat faptul că Inspecția Judiciară „nu își îndeplinește rolul”, subliniind că este nevoie de mecanisme clare și coerente pentru a corecta aceste deficiențe.