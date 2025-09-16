Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a respins cererea Alianței pentru Agricultură și Cooperare prin care se solicita prelungirea derogării pentru DR-02, pachetul 4 „Culturi verzi”, și a anunțat reguli mai stricte pentru fermieri.

Alianța ceruse ca derogarea din 2024 să rămână valabilă și în 2025, astfel încât agricultorii să poată semăna culturile de toamnă fără obligația de a menține covorul vegetal până în primăvară. În plus, fermierii au solicitat și posibilitatea reducerii suprafețelor angajate, fără penalități, ținând cont de modificările aduse prin PNS, varianta 7.1.

Prin răspunsul oficial transmis la 15 septembrie 2025, MADR a precizat că derogarea din 2024 nu mai este valabilă. Astfel:

fermierii trebuie să păstreze covorul vegetal pe rădăcină până în primăvară (intervalul decembrie–februarie);

angajamentele pe 5 ani nu pot fi reduse fără sancțiuni;

APIA va informa fermierii cu privire la aceste condiții.

Semănați până la 15 octombrie și notați toate lucrările în caietul de agromediu.

Faceți fotografii cu geolocație la 15–20 de zile după răsărire.

Mențineți cultura pe rădăcină în perioada 1 decembrie – 28 februarie.

Dacă până la 30 noiembrie nu apare răsărirea, notificați calamitatea (forță majoră) la primărie și la APIA. În acest caz, nu primiți plata pentru anul respectiv, dar nu vi se aplică penalizări pe angajament.

Dacă cultura răsare și ulterior este compromisă (de exemplu, din cauza înghețului), trebuie din nou notificată calamitatea, cu dovezi (poze cu geolocație și înregistrările din caiet). Parcela se păstrează nemodificată până la 28 februarie, iar dacă există proces-verbal de calamitate, plata se acordă.

Plata de 128 €/ha/an se acordă doar dacă demonstrați că ați făcut toate demersurile pentru a respecta obligațiile. În lipsa însămânțării sau a dovezilor, există riscul de penalizări pe întreaga perioadă de angajament.

Regulile de aplicare, aprobate prin legislația națională și procedurile de implementare, stabilesc pentru 2025 două opțiuni pentru fermierii care au deschis angajamente în cadrul Pachetului 4 „Culturi verzi” în 2024, pe o perioadă de 5 ani:

Continuarea angajamentului pentru încă 4 ani, cu asigurarea acoperirii solului pe perioada iernii pe întreaga suprafață angajată inițial; Reducerea, la cerere, cu maximum 50% a suprafeței angajate inițial, posibilitate valabilă o singură dată, în 2025.

Nu se solicită returnarea sumelor primite pentru cererile din 2024.

Noua suprafață trebuie înscrisă în declarația de suprafață aferentă anului 2025.

Beneficiarul are obligația să mențină angajamentul pe suprafața redusă până în 2028 inclusiv.

Fermierii au trebuit să completeze și să semneze documentul „Cerere de reducere cu maximum 50% a suprafeței angajate în anul 2024 în cadrul Pachetului 4 – culturi verzi din intervenția DR-02”, anexă la angajamentul inițial.

Pentru anul 2024 plata se face pe suprafața angajată inițial, iar pentru perioada 2025–2028 pe suprafața redusă și înscrisă în 2025. MADR subliniază că această reducere a fost permisă doar în 2025, în contextul adaptării angajamentelor. O nouă reducere, fără sancțiuni, nu este posibilă conform legislației europene și naționale.