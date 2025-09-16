Aceasta este prima achiziție directă de acțiuni realizată de Elon Musk din februarie 2020 și totodată cea mai mare ca valoare de până acum, conform datelor furnizate de Verity.

Gestul a fost interpretat de investitori ca un semnal puternic de încredere din partea fondatorului Tesla, mai ales într-un an dificil pentru companie. În 2025, titlurile producătorului de vehicule electrice au fost afectate de scăderea vânzărilor, însă în ultimele trei luni acestea au recuperat peste 25%.

Momentul investiției coincide cu anunțul companiei că intenționează să supună votului acționarilor un nou pachet salarial destinat lui Musk, care ar putea atinge valoarea de 975 miliarde de dolari în cazul îndeplinirii unor obiective extrem de ambițioase. În prezent, Musk deține aproximativ 13% din Tesla.

Totuși, prognozele analiștilor rămân împărțite. Estimarea medie de pe Wall Street anticipează o scădere de aproximativ 20% a acțiunilor, în timp ce susținătorii mizează pe planurile lui Musk de a transforma Tesla într-un lider în domeniile inteligenței artificiale, conducerii autonome și roboticii.

„Un semnal uriaş de încredere pentru susţinătorii Tesla şi dovada că Musk pariază din plin pe direcţia AI”, a reacționat Dan Ives, director la nivel global al cercetării în tehnologie la Wedbush.

Votul acționarilor cu privire la noul pachet salarial este programat pentru luna noiembrie. Ținta acestuia este atingerea unei capitalizări bursiere de 8,5 trilioane de dolari, comparativ cu nivelul actual de 1,3 trilioane înregistrat la închiderea de vineri.

Amintim că Musk ar putea primi cel mai mare pachet salarial corporativ din istorie. Consiliul de Administrație al Tesla a propus un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru CEO-ul Tesla. Anunțul a sosit în contextul în care miliardarul dorește să transforme compania într-o forță a inteligenței artificiale și a roboticii.

Tesla spune că noua atribuire i-ar putea crește semnificativ participația dacă toate obiectivele sunt îndeplinite, oferindu-i un control și mai mare, pe măsură ce Tesla încearcă să devină cea mai valoroasă companie din întreaga lume. Suma propusă este aproape de evaluarea actuală de piață a companiei auto.