Nicușor Dan „vânează” electoratul suveranist al lui Călin Georgescu și George Simion? Tot mai multe voci au afirmat acest lucru în ultima perioadă despre președintele României, iar acum jurnaliștii l-au întrebat direct pe șeful statului care este adevărul.

Într-un interviu acordat postului Antena 3, Nicușor Dan a fost chestionat cu privire la vizitele sale la mănăstiri, efectuate după ce și-a preluat mandatul de președinte. Liderul de la Cotroceni a explicat că acest lucru s-a întâmplat și în trecut. Nu este un lucru străin pentru Nicușor Dan să meargă la biserică sau la mănăstire, însă presa nu îl urmărea înainte.

Cât despre electoratul lui Călin Georgescu și George Simion, Nicușor Dan nu a dat un răspuns foarte clar, însă a lăsat de înțeles că îi vizează și pe aceștia în tot ce face. El a precizat că își dorește să fie „președintele tuturor românilor”.

Cu alte ocazii, Nicușor Dan a fost mult mai explicit în încercarea sa de a atrage simpatia taberei suveraniste. Spre exemplu, înainte turului doi al alegerilor prezidentiale, el declara următoarele:

„Eu sunt în niciun caz nu sunt izolaționist. Sunt suveranist, pentru că articolul unu din constituție spune că statul român e suveran și atunci cred că noi toți suntem suveraniști. Mai departe, dacă voi fi președintele României, voi acționa în interesul românilor și al statului român.”

Vizita la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde a mers împreună cu familia sa, a avut un caracter personal, a explicat Nicușor Dan, care spune că nu el a chemat presa acolo. Cât despre vizita de la Mănăstirea Prislop, acolo unde își doarme somnul de veci Arsenie Boca, președintele spune că a vizitat atât schitul, cât și cabana și adăpostul salvamontiștilor.

Nicușor Dan a subliniat scopul său este de a fi un președinte care unește societatea, nu de a alimenta distincții între grupuri progresiste și conservatoare.

„La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști, inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș, și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – acolo e un schit, o cabană și un adăpost de salvamontiști, am fost la toate. Eu am spus dintotdeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat”, a explicat Nicușor Dan la Antena 3.

Nicușor Dan și-a atras rapid un val de critici și după ce nu a mers la Constanța, la festivitățile organizate de Ziua Marinei Române. Tradiția de ani de zile era ca președintele României să meargă acolo și să susțină și un discurs.

Șeful statului a explicat că nu a avut nicio intenție de lipsă de respect față de Armată și militarii români.

El a explicat că a dorit să „rupă obișnuința” ca președintele să fie prezent automat la toate ceremoniile militare și a ales, în schimb, să petreacă sărbătoarea Sf. Maria în comunitatea de la Sâmbăta, aproape de orașul său natal, Făgăraș, pentru a trăi experiența directă a comunității.

Nicușor Dan a mai explicat că, deși Ziua Marinei este un eveniment anual la care președintele este de obicei prezent, există și alte momente importante pentru forțele armate, cum ar fi Ziua Forțelor Terestre sau a Aviației, la care șeful statului nu merge neapărat.