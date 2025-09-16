Singurii scutiți sunt clienții Postbank cu cont „Giro extra plus”. În plus, transferurile tradiționale pe hârtie și alte servicii realizate într-o sucursală vor ajunge să coste până la 6 euro.

Pentru clienții care dețin un cont comun, banca introduce o taxă anuală de 6 euro pentru emiterea celui de-al doilea card de debit. Totodată, Postbank își reduce rețeaua de sucursale, ceea ce va însemna mai puține locații disponibile pentru operațiuni directe cu clienții. Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă ca cei nemulțumiți de noile condiții să analizeze ofertele altor bănci, verificând cu atenție perioadele de anulare aplicabile produselor existente.

Pe lângă aceste schimbări, Postbank a transmis o scrisoare clienților din Germania, prezentată ca o notificare de modificare a condițiilor pentru contul „Giro plus”. Deși mesajul lasă impresia unei obligații, în realitate este vorba despre o ofertă suplimentară, contra cost, care se aplică doar unei părți dintre utilizatori.

Banca promovează, de asemenea, o reducere a comisioanelor de administrare a contului, estimată la aproape 6 euro. Această reducere este condiționată însă de acceptul clienților ca tranzacțiile lor să fie partajate în scopuri publicitare.

Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg atrage atenția că vânzarea datelor financiare către companii este o practică problematică și recomandă clienților să manifeste prudență maximă.

Amintim că Barclays, una dintre principalele bănci din Marea Britanie, a transmis un mesaj similar. Banca emis un avertisment pentru clienții care se confruntă cu o taxă, de fiecare dată când retrag numerar de la bancomate.

„Suntem membri ai Global ATM Alliance, un grup de bănci din întreaga lume care a convenit să ofere clienților reciproci o modalitate mai ieftină de a retrage bani în țările în care au bancomate.Va trebui să plătiți în continuare un comision de tranzacție de 2,75% în valută, altul decât in lira sterlină, pentru toate retragerile de numerar. Nu se va percepe comisionul suplimentar de retragere de 1,50 lire sterline dacă utilizați un bancomat Global Alliance Bank”, a transmis banca.

Banca a oferit și următoarele informații:

„Consultați lista de mai jos pentru a afla ce bănci sunt membre ale Global ATM Alliance și țările care au aceste bancomate. De asemenea, puteți căuta un bancomat într-o anumită locație din străinătate, utilizând localizatorul de bancomate Visa. Dacă utilizați cardul de debit în străinătate sau plătiți într-o monedă care nu este lira sterlină, Barclays vă percepe un comision de 2,75% sau 2,99% pentru tranzacțiile în afara lirei sterline”.

Astfel, sunt vizate și retragerile de numerar într-o monedă străină în afara Regatului Unit, plățile cu cardul de debit într-o monedă străină, rambursările și cumpărăturile online pe un site web din afara Regatului Unit.