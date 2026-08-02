Retragerea banilor de la ATM poate costa zeci de euro în plus. Țările în care turiștii plătesc cele mai mari comisioane

Retragerea banilor de la ATM poate genera costuri mult mai mari decât estimează turiștii, în funcție de țara în care călătoresc și de banca al cărei bancomat o folosesc. Un studiu internațional publicat în 2026 arată că diferențele dintre state sunt semnificative, iar în unele destinații comisioanele ajung la valori record. Turcia, Islanda, Spania și mai multe state din Asia se află printre țările unde retragerile de numerar sunt cele mai scumpe pentru vizitatorii străini. Specialiștii recomandă verificarea atentă a costurilor înainte de utilizarea unui ATM și evitarea conversiei valutare oferite de bancomat.

Retragerea banilor de la ATM poate deveni o cheltuială importantă pentru turiști, mai ales în destinațiile în care băncile percep comisioane ridicate pentru cardurile emise în străinătate. Potrivit Travel ATM Fee Index 2026, care a analizat 182 de țări și teritorii, cele mai mari taxe sunt întâlnite în Turcia, unde unele bancomate percep comisioane de până la 13,98% din suma retrasă. Studiul arată însă că diferențele dintre bănci sunt foarte mari, existând și instituții care nu percep niciun comision.

În Europa, Islanda se remarcă prin unele dintre cele mai ridicate taxe fixe, care pot ajunge la aproximativ 31 de dolari pentru o singură retragere, în timp ce Spania poate percepe comisioane de până la 8,22 dolari, în funcție de bancă și de rețeaua cardului utilizat. De asemenea, Danemarca, Norvegia, Țările de Jos și Italia figurează printre statele unde anumite ATM-uri aplică taxe peste media Europei Occidentale.

Autorii cercetării subliniază că Europa rămâne, în ansamblu, una dintre cele mai avantajoase regiuni pentru retragerile de numerar, deoarece 14 state din Europa Occidentală oferă ATM-uri fără comisioane pentru cardurile străine, însă alegerea bancomatului este esențială pentru costul final.

Analiza publicată în 2026 evidențiază diferențe importante și în Asia. Laos, Vietnam, Indonezia, Filipine și Thailanda se numără printre statele unde turiștii plătesc frecvent comisioane consistente la retragerea numerarului. În Thailanda, de exemplu, anumite ATM-uri percep taxe de până la 10,87 dolari pentru utilizatorii unor rețele de carduri, în timp ce în Vietnam nivelul comisioanelor poate ajunge la aproximativ 8% din suma retrasă.

În schimb, Malaysia, Hong Kong, Taiwan și Macao se numără printre destinațiile în care turiștii pot găsi ATM-uri fără taxe suplimentare sau cu comisioane aproape inexistente, ceea ce reduce considerabil costul utilizării numerarului în timpul călătoriilor.

Specialiștii atrag atenția că valoarea comisionului diferă nu doar de la o țară la alta, ci și între băncile din aceeași localitate, iar în aproape 20% dintre ATM-urile analizate costul diferă inclusiv în funcție de rețeaua cardului utilizat, precum Visa sau Mastercard.

Pe lângă comisionul perceput de operatorul ATM-ului, turiștii pot suporta și alte costuri, precum taxele aplicate de banca emitentă a cardului sau pierderile generate de Dynamic Currency Conversion (DCC), serviciul prin care bancomatul propune conversia automată în moneda țării de origine a utilizatorului.

Comisia Europeană amintește că, pentru retragerile în euro efectuate în interiorul Uniunii Europene, băncile trebuie să aplice aceleași comisioane ca pentru operațiunile naționale echivalente. Totuși, această regulă nu stabilește costul conversiei valutare, care rămâne la latitudinea furnizorilor de servicii financiare și poate majora semnificativ suma plătită de utilizator.

Experții recomandă alegerea bancomatelor aparținând băncilor mari, compararea taxelor înainte de confirmarea tranzacției și selectarea monedei locale atunci când ATM-ul solicită opțiunea de conversie. În multe situații, această decizie poate reduce costul total al retragerii cu câteva procente, mai ales în destinațiile unde comisioanele sunt deja ridicate.