România investește în viitorii antreprenori. Program nou de educație financiară pentru copii

Educația financiară și antreprenorială începe să ocupe un loc tot mai important în pregătirea copiilor pentru economia viitorului. În contextul în care tehnologiile digitale și inteligența artificială transformă rapid piața muncii, dezvoltarea unor competențe precum inițiativa, creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a lua decizii devine o prioritate încă din primii ani de școală.

Pornind de la această nevoie, Supertree Workspaces & More și Kidprenor au încheiat un parteneriat de responsabilitate socială prin care lansează Supertree KIDS, un proiect dedicat educației financiare și antreprenoriale pentru copiii cu vârste între 7 și 12 ani. Prima inițiativă din cadrul colaborării este Supertree KIDS Summer School 2026, o școală de vară organizată la BOC Tower Pipera, în două serii, în perioada 3-7 august și 31 august-4 septembrie.

Potrivit inițiatorilor proiectului, schimbările accelerate din economie impun dezvoltarea unor competențe care depășesc cunoștințele teoretice dobândite în școală. Uniunea Europeană include antreprenoriatul printre cele opt competențe-cheie pe care elevii ar trebui să le dezvolte, iar tot mai multe state europene investesc în astfel de programe încă din ciclul primar.

Prin noul program, copiii vor descoperi, prin activități practice și jocuri, cum funcționează banii, cum poate fi dezvoltată o idee de afacere și cum pot lua decizii financiare responsabile.

„Copiii care intră astăzi în școala primară vor lucra peste 15-20 de ani într-o economie complet diferită de cea pe care o cunoaștem astăzi. Inteligența artificială va schimba multe profesii, însă inițiativa, creativitatea, colaborarea și capacitatea de a transforma o idee într-un proiect vor rămâne competențe esențiale. Credem că antreprenoriatul nu înseamnă doar să construiești o companie, ci înseamnă inițiativă, comunicare, creativitate și rezolvarea problemelor. Sunt competențe care pot și ar trebui dezvoltate încă din copilărie. În state precum Finlanda sau Estonia, educația financiară și antreprenorială este deja o normalitate. Prin parteneriatul cu Kidprenor și lansarea Supertree KIDS, ne dorim să aducem această abordare și în România și să contribuim la dezvoltarea unei noi generații de copii pregătiți pentru economia viitorului”, declară Gianina Crăciun, CEO Supertree Workspaces & More.

Inițiatorii programului arată că tot mai multe țări europene au introdus educația financiară și antreprenorială în școli.

În Finlanda, aproximativ 91% dintre elevii de clasa a VI-a participă la programul național Yrityskylä, unde învață practic cum funcționează economia și companiile, iar în Estonia educația antreprenorială este prezentă în aproximativ 71% dintre școlile de învățământ general. Totodată, raportul Eurydice arată că toate statele membre ale Uniunii Europene au integrat competențele antreprenoriale în sistemele de educație, accentul fiind pus tot mai mult pe activități practice și proiecte reale.

Potrivit organizatorilor, România începe să urmeze această direcție prin inițiative dezvoltate în mediul privat.

Programul este organizat sub forma unei școli de vară cu activități desfășurate pe parcursul întregii zile și urmărește dezvoltarea unor competențe utile atât în viața personală, cât și în viitoarea carieră.

Participanții vor învăța să construiască și să prezinte propria idee de business, vor descoperi principiile economisirii și ale gestionării banilor, își vor dezvolta abilitățile de comunicare și de lucru în echipă și își vor prezenta proiectele finale în fața părinților și a invitaților.

Reprezentanții Supertree spun că proiectul urmărește reducerea diferenței dintre educația tradițională și competențele cerute de economia modernă.

„Într-o economie tot mai digitală, globală și aflată într-o continuă schimbare, pregătirea pentru viitor nu mai depinde doar de cunoștințe, ci mai ales de încrederea în sine, capacitatea de adaptare, gândirea strategică și abilitatea de a construi relații valoroase. Ne dorim să reducem decalajul dintre educația tradițională și provocările reale cu care copiii se vor confrunta pe măsură ce cresc. Supertree KIDS reflectă convingerea noastră că mințile curioase trebuie încurajate și dezvoltate încă de la o vârstă fragedă, pentru a învăța să identifice oportunități, să construiască relații și să transforme ideile în acțiuni, la fel cum Supertree îi ajută pe părinții lor să se conecteze, să se dezvolte și să creeze valoare în cadrul ecosistemului nostru de business”, spune Anastasia Lucinschi, Marketing & Business Development Lead, Supertree Workspaces & More.

Programul face parte din direcția de responsabilitate socială a Supertree și urmărește extinderea activităților companiei dincolo de comunitatea de business pe care o deservește.

Prin parteneriatul cu Kidprenor, compania își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor financiare, antreprenoriale și sociale ale copiilor și să aducă în România un model educațional inspirat din statele europene în care astfel de programe sunt deja integrate în sistemul de învățământ. Organizatorii consideră că investițiile în educația financiară și antreprenorială reprezintă o modalitate de a pregăti generațiile viitoare pentru schimbările economice și profesionale care vor marca următoarele decenii.