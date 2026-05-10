Acordul stabilește o colaborare formală în domenii precum finanțarea, investițiile, spațiile de lucru și programele de comunitate, cu scopul de a crea o platformă integrată dedicată IMM-urilor, startup-urilor, freelancerilor și companiilor aflate în proces de scalare sau de intrare pe piața românească.

Sectorul IMM-urilor reprezintă peste 99% din totalul companiilor înregistrate în România. Cu toate acestea, accesul la finanțare rămâne una dintre cele mai invocate bariere în calea dezvoltării, în condițiile în care procesele bancare tradiționale sunt adesea prea lente, prea rigide sau inaccesibile pentru companiile aflate în faze incipiente sau de creștere.

Totuși, România rămâne sub media europeană la densitatea antreprenorială, cu doar 29 de IMM-uri la 1.000 de locuitori, potrivit datelor Triodos Investment Management. Unul dintre principalele motive pentru numărul redus de IMM-uri este lipsa de capital sau lipsa accesului la finanțare pentru dezvoltarea afacerii.

În România, nevoia de finanțare pentru creștere devine tot mai vizibilă: 44% dintre companii spun că intenționează să investească în extinderea capacității în următorii trei ani, semnificativ peste media Uniunii Europene, de 26%, ceea ce arată un apetit ridicat pentru dezvoltare.

În același timp, 10,2% dintre firme spun că accesul la finanțare le limitează dezvoltarea, aproape dublu față de media europeană, de 6,1%, iar doar 78% dintre companii au realizat investiții în ultimul an, sub media UE de 86%, semn că, deși intenția de creștere există, accesul la capital rămâne una dintre principalele provocări pentru mediul de afaceri local, potrivit raportului EIB Investment Survey 2025, realizat de Banca Europeană de Investiții.

Crowdlending-ul — modelul care stă la baza platformei Fagura — oferă o alternativă complet reglementată și digitalizată. Companiile depun online o cerere de finanțare, primesc o decizie de creditare în 24 de ore și pot accesa capital finanțat direct de o comunitate reglementată de investitori individuali și instituționali, fără negocieri bancare complexe sau garanții greu de obținut.

Odată cu autorizarea completă a Fagura de către ASF și înscrierea în registrul european al furnizorilor de servicii de crowdfunding administrat de ESMA, infrastructura acestui model este deja funcțională și disponibilă la nivel național și european.

Parteneriatul dintre Supertree și Fagura este construit pe trei piloni interconectați:

Pilonul 1 – Acces preferențial la finanțare pentru companiile și antreprenorii din comunitate Supertree



Membrii, companiile rezidente și partenerii din ecosistemul Supertree vor avea acces direct și facilitat la produsele de crowdlending Fagura, pentru finanțarea mai rapidă și mai accesibilă a planurilor de angajare, extindere, management de cashflow sau proiecte strategice, în afara sistemului bancar tradițional.

Pilonul 2 – Oportunități de investiții în comunitate



Membrii rețelei Supertree vor putea investi prin platforma Fagura în companii pe care deja le cunosc, cu care împart același ecosistem profesional. Astfel, proximitatea profesională se transformă într-o oportunitate financiară reală, într-un cadru transparent și reglementat.

Pilonul 3 – Evenimente și programe comune



Cele două organizații vor dezvolta împreună un calendar comun de evenimente în spațiile Supertree din BOC Tower, incluzând sesiuni dedicate investitorilor, workshop-uri despre finanțarea IMM-urilor, paneluri de discuție și evenimente de networking care conectează capitalul, spațiul de lucru și oportunitățile de creștere.