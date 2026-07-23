Ce urmează după reducerea taxelor pentru pub-uri. Guvernul britanic pregătește și alte măsuri

Premierul Andy Burnham a confirmat reducerea taxelor pentru pub-uri, cluburi și săli de concerte din Marea Britanie, măsură care precede o reformă mai amplă a sistemului de impozitare aplicat companiilor. Potrivit anunțului, facilitățile fiscale sunt destinate sprijinirii afacerilor considerate importante pentru comunitățile locale.

Mai exact, reducerea taxelor va fi de 20% și se va aplica pub-urilor, cluburilor și spațiilor dedicate concertelor, cu excepția celor mai mari săli de spectacole. Estimările Guvernului arată că un pub obișnuit ar putea economisi aproximativ 1.100 de lire sterline anual datorită acestei măsuri.

Costul programului este evaluat la aproximativ 100 de milioane de lire sterline pe an. Executivul intenționează să acopere această sumă prin revizuirea facilităților fiscale acordate unor afaceri despre care susține că „nu aduc o contribuție pozitivă comunităților locale”, categorie din care fac parte, potrivit autorităților, magazinele de vape.

Guvernul a precizat, totodată, că pregătește măsuri împotriva platformelor de comerț online care nu își respectă obligațiile fiscale, acțiune inclusă în planul de reformare a sistemului de taxe pentru mediul de afaceri.

Anterior, Andy Burnham anunțase intenția de a majora taxele aplicate depozitelor situate în afara orașelor, utilizate de marii comercianți online, inclusiv Amazon. Veniturile suplimentare ar urma să contribuie la finanțarea reducerilor de taxe destinate companiilor din sectorul ospitalității.

Premierul a explicat direcția urmărită de Executiv, afirmând: „Acest guvern va sprijini afacerile pe care oamenii vor să le vadă în comunitățile lor.”

„Am spus că voi proteja pub-urile și străzile principale locale – inima comunităților noastre – și asta vom face. Ceea ce anunțăm astăzi este doar începutul, în timp ce lucrăm pentru a readuce speranța în întreaga țară”, a mai subliniat premierul.

Anunțul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri economice pe care Guvernul intenționează să le prezinte odată cu viitoarele modificări fiscale dedicate mediului de afaceri.

Ministrul de finanțe, John Healey, a subliniat rolul pe care aceste afaceri îl au în viața comunităților din Regatul Unit. Oficialul a declarat: „Pub-urile, cluburile și localurile cu muzică live sunt în centrul comunităților din Regatul Unit.”

Acesta a adăugat: „Suntem hotărâți să readucem speranța, să oferim întreprinderilor sprijinul de care au nevoie și să generăm creștere în fiecare cod poștal.”

Trustul pentru locații de muzică a salutat măsura, pe care a descris-o drept „un prim pas încurajator”. Organizația a transmis că va colabora cu autoritățile pentru „a se asigura că toate locațiile de muzică populară din Anglia sunt recunoscute și eligibile”. Și Asociația Britanică a Berii și Pub-urilor a reacționat favorabil la anunț, precizând că este „încântată” de noul sprijin destinat pub-urilor.

Emma McClarkin, directoarea executivă a BPPA, a declarat: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul pentru a implementa o reformă permanentă a tarifelor de afaceri, astfel încât să putem păstra pub-ul la locul său cuvenit; în inima comunităților noastre.”

Guvernul intenționează să includă în viitorul Buget noi modificări ale sistemului de taxe pentru întreprinderi. Printre măsurile analizate se numără extinderea facilităților fiscale pentru întreprinderile mici, element prezentat ca parte a strategiei lui Andy Burnham de susținere a comunităților locale și a afacerilor de proximitate.

Tot în acest context, premierul a anunțat și alte inițiative economice. Acestea includ eliminarea TVA-ului din facturile la energia electrică și reintroducerea plafonului de 2 lire sterline pentru biletele de autobuz din Anglia, măsuri care completează pachetul de sprijin destinat populației și mediului de afaceri.