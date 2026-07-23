Antreprenorii aleg tot mai des viața de nomad digital. Ce trebuie să știe înainte de a-și lua afacerea în „drumeții” prin lume

Antreprenorii europeni sunt tot mai interesați de stilul de viață al nomazilor digitali, pe fondul extinderii muncii la distanță și al programelor speciale de viză lansate de tot mai multe state. Interesul pentru acest model de lucru a crescut semnificativ în ultimii ani, iar relocarea peste hotare a devenit o opțiune pentru numeroși proprietari de afaceri. Specialiștii avertizează însă că mutarea într-o altă țară presupune obligații fiscale, juridice și financiare care trebuie analizate înainte de plecare. O planificare insuficientă poate genera costuri suplimentare și dificultăți în administrarea afacerii.

Antreprenorii care intenționează să își administreze afacerea dintr-o altă țară trebuie să stabilească încă de la început dacă destinația aleasă este compatibilă atât cu activitatea companiei, cât și cu obiectivele lor pe termen lung. Popularitatea stilului de viață al nomazilor digitali este în continuă creștere, iar potrivit Expatnetwork, căutările pe Google pentru expresia „vize de nomazi digitali” au crescut cu 1.135% la nivel mondial în 2024.

Pe lângă alegerea unei destinații potrivite, antreprenorii trebuie să verifice cu atenție legislația privind dreptul de ședere și de muncă. În timp ce state precum Brazilia, Costa Rica, Thailanda și Indonezia oferă vize dedicate nomazilor digitali, alte țări, inclusiv Australia și Japonia, nu permit desfășurarea activității profesionale pe baza unei vize turistice.

„Înainte de a rezerva zborul, cercetați dacă destinația aleasă oferă o viză adaptată proprietarilor de afaceri, precum și care sunt criteriile de eligibilitate, cerințele de venit minim, cât timp puteți sta și dacă vă puteți reînnoi viza dacă decideți să vă prelungiți perioada de ședere în străinătate”, a sfătuit Alex Miles, director operațional al companiei de carduri de credit pentru afaceri Capital on Tap.

Tot în etapa pregătitoare trebuie analizate și implicațiile fiscale și juridice ale relocării. Schimbarea rezidenței poate conduce la obligații fiscale în mai multe state și la noi cerințe de raportare, motiv pentru care consultarea unui specialist este recomandată înainte de luarea unei decizii, informează euronews.com.

„Relocarea în străinătate poate afecta atât rezidența fiscală personală, cât și obligațiile legale ale afacerii dumneavoastră. În funcție de locul în care vă mutați și de durata șederii, ați putea deveni obligat la plata impozitelor în mai multe țări. Înainte de a face această mișcare, merită să discutați cu un specialist în taxe sau drept care vă poate explica cum funcționează acordurile de evitare a dublei impuneri, dacă rezidența dumneavoastră fiscală se va schimba și ce cerințe de raportare va trebui să îndepliniți”, a subliniat Miles.

Administrarea eficientă a finanțelor reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru antreprenorii care își mută activitatea peste hotare. Alegerea unor conturi bancare potrivite, utilizarea unor soluții de plată avantajoase și separarea finanțelor personale de cele ale companiei pot reduce costurile și simplifica evidența contabilă.

„Luați în considerare utilizarea unor soluții bancare și de plată pentru afaceri care oferă cursuri de schimb valutar competitive, comisioane mici pentru tranzacțiile externe și suport pentru mai multe valute. Separarea finanțelor afacerii de cele personale va simplifica, de asemenea, contabilitatea, bugetarea și raportarea fiscală”, a explicat Miles.

La fel de importantă este infrastructura necesară desfășurării activității. O conexiune instabilă la internet sau lipsa unui spațiu de lucru adecvat pot afecta productivitatea și relația cu clienții încă din primele zile petrecute într-o nouă țară.

„Înainte de a alege o destinație, cercetează vitezele internetului, acoperirea datelor mobile și disponibilitatea spațiilor de coworking dacă nu intenționezi să lucrezi de acasă”, a remarcat Miles.

Pe lista priorităților trebuie incluse și polițele de asigurare. Multe dintre cele standard nu acoperă activitatea profesională desfășurată pe termen lung, echipamentele de lucru sau eventualele întreruperi ale afacerii.

„Când comparați furnizorii de asigurări, asigurați-vă că aveți asigurarea potrivită pentru călătorie, sănătate și afaceri, care să se potrivească nevoilor dumneavoastră. Asigurarea că sunteți acoperit corespunzător vă poate proteja împotriva costurilor neașteptate, cum ar fi urgențele medicale, echipamentele pierdute sau furate și întreruperile afacerii, care altfel ar putea fi costisitoare”, a explicat Miles.

Programul de lucru și relația cu angajații sau clienții pot fi influențate semnificativ de diferențele de fus orar. În funcție de destinație, antreprenorii pot fi nevoiți să își adapteze complet programul pentru a menține comunicarea cu partenerii și pentru a respecta termenele limită.

„Este important să iei în considerare modul în care vei gestiona întâlnirile, termenele limită și comunicarea zilnică. De exemplu, dacă te muți în Australia, diferența de fus orar de 8-11 ore (în funcție de perioada anului) ar putea însemna că apelurile telefonice de dimineața devreme sau de noapte târziu devin parte a rutinei tale. Înainte de a vă angaja într-o destinație, întrebați-vă dacă afacerea dumneavoastră poate funcționa în mod realist în aceste ore”, a avertizat Miles.

Pe lângă organizarea activității, protejarea datelor companiei devine esențială atunci când munca se desfășoară din spații publice și prin intermediul rețelelor Wi-Fi. Utilizarea unui VPN, autentificarea în mai mulți pași și actualizarea constantă a dispozitivelor sunt recomandate pentru reducerea riscurilor informatice.

„Munca la distanță înseamnă adesea conectarea la rețele Wi-Fi publice, ceea ce poate crește riscurile de securitate cibernetică. Protejați-vă afacerea utilizând un VPN, permițând autentificarea multi-factor pe toate conturile de afaceri, actualizând periodic dispozitivele și evitând accesarea informațiilor sensibile prin rețele nesecurizate”, a remarcat Miles.

Specialiștii recomandă, de asemenea, constituirea unui fond de rezervă pentru situațiile neprevăzute și elaborarea unui plan care să asigure stabilitatea afacerii pe termen lung, inclusiv în cazul modificării fluxurilor de venituri sau al schimbării condițiilor de piață.