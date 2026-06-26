Atenție, antreprenori! Platforma pentru ajutoarele de stat va fi indisponibilă câteva ore
SURSA FOTO: IMM România
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că platforma online minimis.imm.gov.ro, utilizată pentru accesarea programelor de finanțare și a schemelor de ajutor de minimis destinate întreprinderilor, va fi temporar indisponibilă vineri, 26 iunie 2026, din cauza unor lucrări programate de mentenanță.
Instituția îi avertizează pe antreprenori și pe toți utilizatorii platformei să își planifice din timp activitatea, deoarece accesul la sistem va fi restricționat pe durata intervenției tehnice.
Platforma va fi oprită timp de patru ore
Potrivit anunțului oficial, lucrările de mentenanță sunt programate pentru vineri, 26 iunie, în intervalul orar 14:00 – 18:00.
În această perioadă, platforma nu va putea fi utilizată nici de persoanele care depun documente sau urmăresc stadiul cererilor, nici de funcționarii care operează în sistem.
„Informăm aplicanții și utilizatorii platformei minimis.imm.gov.ro că, în data de 26 iunie 2026, în intervalul orar 14:00-18:00, vor avea loc lucrări de mentenanță a platformei.”
Accesul va fi restricționat atât pentru utilizatori, cât și pentru administratori
Ministerul precizează că indisponibilitatea va afecta toate componentele platformei.
„Pe durata intervențiilor tehnice, componentele front-office și back-office ale minimis.imm.gov.ro vor fi temporar indisponibile, accesul utilizatorilor fiind restricționat.”
Astfel, în intervalul anunțat nu vor putea fi depuse cereri, încărcate documente sau accesate informațiile disponibile în conturile utilizatorilor.
Ce este platforma minimis.imm.gov.ro
Platforma minimis.imm.gov.ro este portalul electronic prin care sunt gestionate mai multe programe de sprijin destinate mediului de afaceri. Prin intermediul acesteia, întreprinderile și antreprenorii pot depune cereri de finanțare, transmite documentele necesare și urmări stadiul dosarelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis și al altor programe guvernamentale dedicate IMM-urilor.
În ultimii ani, sistemul a devenit principalul instrument digital utilizat pentru înscrierea în programele de finanțare gestionate de minister, motiv pentru care orice perioadă de indisponibilitate poate afecta temporar activitatea aplicanților.
Recomandări pentru utilizatori
Autoritățile îi sfătuiesc pe utilizatori să evite accesarea platformei în intervalul în care sunt programate lucrările și să efectueze, înainte sau după finalizarea acestora, operațiunile pe care le au de realizat.
De asemenea, cei care intenționează să depună documente sau să consulte informații privind proiectele aflate în derulare sunt încurajați să își organizeze activitatea astfel încât să nu fie afectați de întreruperea temporară a serviciilor.
La finalul anunțului, reprezentanții ministerului transmit un mesaj utilizatorilor.
„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create.”
Potrivit instituției, după încheierea lucrărilor de mentenanță, platforma minimis.imm.gov.ro va reveni la funcționarea normală, iar toate serviciile vor fi din nou disponibile pentru utilizatori.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.