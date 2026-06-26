Atenție, antreprenori! Platforma pentru ajutoarele de stat va fi indisponibilă câteva ore

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că platforma online minimis.imm.gov.ro, utilizată pentru accesarea programelor de finanțare și a schemelor de ajutor de minimis destinate întreprinderilor, va fi temporar indisponibilă vineri, 26 iunie 2026, din cauza unor lucrări programate de mentenanță.

Instituția îi avertizează pe antreprenori și pe toți utilizatorii platformei să își planifice din timp activitatea, deoarece accesul la sistem va fi restricționat pe durata intervenției tehnice.

Potrivit anunțului oficial, lucrările de mentenanță sunt programate pentru vineri, 26 iunie, în intervalul orar 14:00 – 18:00.

În această perioadă, platforma nu va putea fi utilizată nici de persoanele care depun documente sau urmăresc stadiul cererilor, nici de funcționarii care operează în sistem.

„Informăm aplicanții și utilizatorii platformei minimis.imm.gov.ro că, în data de 26 iunie 2026, în intervalul orar 14:00-18:00, vor avea loc lucrări de mentenanță a platformei.”

Ministerul precizează că indisponibilitatea va afecta toate componentele platformei.

„Pe durata intervențiilor tehnice, componentele front-office și back-office ale minimis.imm.gov.ro vor fi temporar indisponibile, accesul utilizatorilor fiind restricționat.”

Astfel, în intervalul anunțat nu vor putea fi depuse cereri, încărcate documente sau accesate informațiile disponibile în conturile utilizatorilor.

Platforma minimis.imm.gov.ro este portalul electronic prin care sunt gestionate mai multe programe de sprijin destinate mediului de afaceri. Prin intermediul acesteia, întreprinderile și antreprenorii pot depune cereri de finanțare, transmite documentele necesare și urmări stadiul dosarelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis și al altor programe guvernamentale dedicate IMM-urilor.

În ultimii ani, sistemul a devenit principalul instrument digital utilizat pentru înscrierea în programele de finanțare gestionate de minister, motiv pentru care orice perioadă de indisponibilitate poate afecta temporar activitatea aplicanților.

Autoritățile îi sfătuiesc pe utilizatori să evite accesarea platformei în intervalul în care sunt programate lucrările și să efectueze, înainte sau după finalizarea acestora, operațiunile pe care le au de realizat.

De asemenea, cei care intenționează să depună documente sau să consulte informații privind proiectele aflate în derulare sunt încurajați să își organizeze activitatea astfel încât să nu fie afectați de întreruperea temporară a serviciilor.

La finalul anunțului, reprezentanții ministerului transmit un mesaj utilizatorilor.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create.”

Potrivit instituției, după încheierea lucrărilor de mentenanță, platforma minimis.imm.gov.ro va reveni la funcționarea normală, iar toate serviciile vor fi din nou disponibile pentru utilizatori.