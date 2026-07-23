SPV intră într-o nouă etapă de digitalizare. ANAF pregătește o platformă unică pentru mesagerie, plăți și formulare

SPV va fi modernizat prin lansarea unei noi platforme digitale care va reuni într-un singur loc principalele servicii electronice oferite de ANAF. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a prezentat noile funcționalități ale Spațiului Privat Virtual. Noua versiune promite un acces mai simplu la documente, formulare, plăți și comunicarea cu administrația fiscală.

SPV va beneficia, în perioada următoare, de o platformă complet redesenată, care urmărește să simplifice modul în care contribuabilii interacționează cu ANAF și să concentreze într-un singur spațiu digital cele mai utilizate servicii fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că noua versiune a Spațiului Privat Virtual va avea o interfață modernizată și funcționalități extinse, astfel încât utilizatorii să poată accesa mai ușor documentele fiscale, formularele, serviciile de plată și comunicarea cu instituția.

„În ultimul an am lansat numeroase instrumente digitale noi – precum portalul eLicitații ANAF, Declarația Unică precompletată, aplicația iBon – iar acum finalizăm noul portal și, ulterior, noul SPV al Agenției. Reforma înseamnă servicii simple și predictibile pentru contribuabili, iar pentru Administrație înseamnă instrumente obiective de evaluare, care să măsoare clar progresul, să evidențieze ceea ce trebuie îmbunătățit și care să susțină construcția de politici publice bazate pe rezultate, nu pe percepții”, a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

Potrivit prezentării publicate de ministrul Finanțelor, pagina principală a noului SPV va fi organizată în jurul unui navigator principal, din care contribuabilii vor putea accesa rapid toate funcționalitățile importante ale platformei.

Noua structură va include secțiunile Mesagerie, Demersuri, Solicitări, Formulare, Plăți, Servicii și Asistență, astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor operațiunea pe care doresc să o efectueze, scriu cei de la dcbusiness.ro.

În zona dedicată mesageriei vor putea fi consultate toate mesajele primite din partea ANAF, acestea urmând să poată fi filtrate după ID, subiect, tipul mesajului, sursă și data primirii.

Totodată, în ecranul Demersuri vor fi afișate solicitările inițiate de contribuabili, împreună cu o descriere a fiecărei operațiuni și stadiul în care aceasta se află.

Noua platformă SPV va integra și o zonă special destinată formularelor fiscale, pentru a facilita identificarea și transmiterea documentelor necesare.

Utilizatorii vor putea consulta toate formularele disponibile, formularele active, documentele marcate ca favorite, dar și istoricul complet al depunerilor efectuate în contul propriu.

Prin reorganizarea acestor funcționalități într-o interfață unitară, Ministerul Finanțelor urmărește simplificarea accesului la serviciile digitale ale ANAF și reducerea timpului necesar pentru realizarea principalelor operațiuni fiscale.