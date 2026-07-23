Doliu în teatrul românesc! Scena românească a rămas fără una dintre cele mai mari actrițe
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu, deces
Adela Mărculescu, una dintre cele mai importante actrițe ale scenei românești, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, instituție al cărei nume l-a reprezentat timp de peste șase decenii. Publicul îi va putea aduce un ultim omagiu începând de joi, iar înmormântarea va avea loc sâmbătă, la Cimitirul Bellu.
Adela Mărculescu a dedicat peste 60 de ani Teatrului Național din București
Adela Mărculescu și-a construit întreaga carieră în jurul scenei Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, instituție în care a intrat în anul 1964 și căreia i-a rămas fidelă până la sfârșitul vieții. Formată în promoția 1959 a maestrului Alexandru Finți, actrița a devenit una dintre cele mai respectate și apreciate personalități ale teatrului românesc, remarcându-se prin eleganță, disciplină artistică și o pasiune neclintită pentru scenă.
Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în spectacolul „Înșir’te mărgărite”, în 1964. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de personaje din dramaturgia românească și universală, colaborând cu unii dintre cei mai importanți regizori ai țării.
Printre rolurile care i-au definit parcursul artistic se numără Epancina Aglaia din „Idiotul”, în regia lui Alexandru Finți (1969), Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, montat de Ion Finteșteanu (1971), Dona Diana din piesa omonimă a lui Camil Petrescu (1973), Margareta Aldea din „Gaițele” (1977) și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”, în regia lui Ion Cojar (1985).
Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost interpretarea personajului Clitemnestra în spectacolul „Electra – O trilogie antică”, montat în 1990 de Andrei Șerban, producție care a devenit o referință internațională pentru teatrul românesc.
Actrița s-a remarcat și prin interpretări de mare profunzime psihologică, precum Tituba din „Vrăjitoarele din Salem”, în regia lui Felix Alexa (1991), Stela Campbell din „Dragă mincinosule” (1998), Olga din „Mașinăria Cehov”, de Matei Vișniec (2003), și Alexandra del Lago din „Dulcea pasăre a tinereții”, de Tennessee Williams (2005).
Până în acest an, Adela Mărculescu a continuat să urce pe scena Teatrului Național, demonstrând aceeași energie și aceeași pasiune pentru profesie. Publicul a putut să o urmărească în rolurile Doamna Boyle din „Cursa de șoareci”, în regia lui Erwin Șimșensohn, și Chiriachița din „Titanic vals”, în regia lui Dan Tudor.
Pe lângă activitatea teatrală, actrița a avut o prezență importantă și în cinematografie, jucând în filme precum „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”, fiind apreciată pentru rafinamentul interpretării și pentru vocea sa inconfundabilă.
Întreaga activitate artistică i-a fost răsplătită prin numeroase distincții, între care Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, acordat în anul 2020.
Unde va fi depus trupul neînsuflețit și mesajul transmis de Teatrul Național
Cei care au admirat-o de-a lungul carierei își vor putea lua rămas-bun de la marea actriță începând de joi, 24 iulie. Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde, de la ora 12:00, publicul va putea veni pentru un ultim omagiu.
Ceremonia de înmormântare este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.
În mesajul publicat după anunțarea decesului, reprezentanții Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București au transmis un omagiu emoționant dedicat artistei care și-a legat destinul de prima scenă a țării.
„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. Ne plecăm cu adâncă recunoștință în fața memoriei sale.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, se arată în mesajul transmis de Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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