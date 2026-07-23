Doliu în teatrul românesc! Scena românească a rămas fără una dintre cele mai mari actrițe

Adela Mărculescu, una dintre cele mai importante actrițe ale scenei românești, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, instituție al cărei nume l-a reprezentat timp de peste șase decenii. Publicul îi va putea aduce un ultim omagiu începând de joi, iar înmormântarea va avea loc sâmbătă, la Cimitirul Bellu.

Adela Mărculescu și-a construit întreaga carieră în jurul scenei Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, instituție în care a intrat în anul 1964 și căreia i-a rămas fidelă până la sfârșitul vieții. Formată în promoția 1959 a maestrului Alexandru Finți, actrița a devenit una dintre cele mai respectate și apreciate personalități ale teatrului românesc, remarcându-se prin eleganță, disciplină artistică și o pasiune neclintită pentru scenă.

Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în spectacolul „Înșir’te mărgărite”, în 1964. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de personaje din dramaturgia românească și universală, colaborând cu unii dintre cei mai importanți regizori ai țării.

Printre rolurile care i-au definit parcursul artistic se numără Epancina Aglaia din „Idiotul”, în regia lui Alexandru Finți (1969), Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, montat de Ion Finteșteanu (1971), Dona Diana din piesa omonimă a lui Camil Petrescu (1973), Margareta Aldea din „Gaițele” (1977) și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”, în regia lui Ion Cojar (1985).

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost interpretarea personajului Clitemnestra în spectacolul „Electra – O trilogie antică”, montat în 1990 de Andrei Șerban, producție care a devenit o referință internațională pentru teatrul românesc.

Actrița s-a remarcat și prin interpretări de mare profunzime psihologică, precum Tituba din „Vrăjitoarele din Salem”, în regia lui Felix Alexa (1991), Stela Campbell din „Dragă mincinosule” (1998), Olga din „Mașinăria Cehov”, de Matei Vișniec (2003), și Alexandra del Lago din „Dulcea pasăre a tinereții”, de Tennessee Williams (2005).

Până în acest an, Adela Mărculescu a continuat să urce pe scena Teatrului Național, demonstrând aceeași energie și aceeași pasiune pentru profesie. Publicul a putut să o urmărească în rolurile Doamna Boyle din „Cursa de șoareci”, în regia lui Erwin Șimșensohn, și Chiriachița din „Titanic vals”, în regia lui Dan Tudor.

Pe lângă activitatea teatrală, actrița a avut o prezență importantă și în cinematografie, jucând în filme precum „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”, fiind apreciată pentru rafinamentul interpretării și pentru vocea sa inconfundabilă.

Întreaga activitate artistică i-a fost răsplătită prin numeroase distincții, între care Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, acordat în anul 2020.

Cei care au admirat-o de-a lungul carierei își vor putea lua rămas-bun de la marea actriță începând de joi, 24 iulie. Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde, de la ora 12:00, publicul va putea veni pentru un ultim omagiu.

Ceremonia de înmormântare este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.

În mesajul publicat după anunțarea decesului, reprezentanții Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București au transmis un omagiu emoționant dedicat artistei care și-a legat destinul de prima scenă a țării.