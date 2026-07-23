Bilanțul după primele șase luni: câte ambalaje au fost returnate și unde s-au înregistrat cele mai mari volume

Românii au returnat prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) peste 2,4 miliarde de ambalaje în primele șase luni ale acestui an, potrivit datelor comunicate de RetuRO, administratorul sistemului. Rata de colectare a ajuns la 82%, față de 79% în aceeași perioadă a anului trecut.

RetuRO precizează că, în același interval, a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, cantitate în creștere cu 6% comparativ cu primele șase luni din 2025, când au fost livrate aproximativ 176.500 de tone.

Datele companiei arată că, în perioada ianuarie–iunie 2026, cele mai mari cantități de ambalaje returnate prin SGR au provenit din București, unde au fost colectate 331,3 milioane de ambalaje. Pe următoarele locuri s-au aflat județele Ilfov, cu 117,0 milioane de ambalaje, Timiș, cu 107,2 milioane, Cluj, cu 101,1 milioane și Constanța, cu 100,4 milioane de ambalaje.

Creșterea ratei de colectare față de anul anterior este asociată cu extinderea infrastructurii de colectare la nivel național. Reprezentanții RetuRO au transmis că sistemul are o acoperire mai largă în localitățile din România.

Performanţa sistemului se reflectă într-un grad extins de acoperire la nivel naţional. Infrastructura de colectare acoperă în prezent 92% dintre localităţile cu peste 1.500 de locuitori şi 74% dintre localităţile cu peste 200 de locuitori, facilitând, astfel, accesul consumatorilor la SGR la nivelul întregii ţări, arată reprezentanţii RetuRo.

Ambalajele colectate prin Sistemul de Garanție-Returnare sunt direcționate către instalațiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic.

Potrivit RetuRO, centrele de numărare și sortare procesează zilnic cantitățile colectate, iar către reciclatori sunt livrate, în medie, aproximativ 70 de camioane cu materiale.

Sistemul are ca obiectiv gestionarea ambalajelor de băuturi returnate de consumatori și susținerea procesului de reciclare prin reintrarea materialelor colectate în circuitul economic.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. este o companie care funcționează pe principiul not for profit, ceea ce înseamnă că eventualul profit obținut în urma colectării ambalajelor de băuturi este reinvestit exclusiv în dezvoltarea Sistemului de Garanție-Returnare.

Compania a fost înființată de un consorțiu format din trei acționari privați și un acționar public. Structura acționariatului include Asociația Berarii României pentru Mediu, cu 30%, Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, cu 30%, Asociația Retailerilor pentru Mediu, cu 20%, și statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu 20%.

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura evidența cantităților de ambalaje pentru băuturi introduse pe piață și returnate de consumatori.

Prin activitatea sa, compania gestionează procesul de colectare și reciclare a ambalajelor, contribuind la atingerea țintelor de reciclare stabilite pentru România de Uniunea Europeană.