Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău a decis sâmbătă declararea stării de urgență în județ, ca urmare a întreruperii serviciului public de salubrizare.

Potrivit autorităților, măsura a fost luată din cauza producerii unei situații de urgență generate de eșecul utilității publice, respectiv lipsa colectării deșeurilor menajere în 65 de localități.

Problema a apărut după expirarea contractului cu operatorul de salubritate care deservea aceste zone, în condițiile în care o nouă licitație pentru desemnarea unui nou operator nu a fost lansată la timp.

În total, 62 de comune și 3 orașe din județul Bacău se află în această situație, iar starea de urgență va rămâne în vigoare până la data de 1 iunie 2026.

Cele mai mari localități afectate sunt municipiul Onești, municipiul Moinești și orașul Dărmănești, unde lipsa serviciului de salubrizare poate genera rapid probleme de sănătate publică și de mediu.

Situația din Bacău apare într-un moment în care legislația privind gestionarea deșeurilor a devenit mult mai strictă la nivel național.

În anul 2026, procesul de reciclare este organizat în trei pași esențiali, iar primul dintre ei este colectarea separată la sursă, care reprezintă o obligație directă pentru fiecare cetățean, conform Legii nr. 211/2011 și legislației de mediu actualizate.

Locuitorii trebuie să sorteze deșeurile în fracții distincte: albastru pentru hârtie și carton, galben pentru plastic și metal, verde pentru sticlă și maro pentru deșeurile biodegradabile.

O regulă importantă rămâne curățarea și plierea ambalajelor înainte de aruncare. De exemplu, un singur carton contaminat cu grăsime poate compromite întregul lot colectat pentru reciclare și poate atrage sancțiuni.

A doua etapă revine operatorilor de salubritate, care trebuie să ridice separat deșeurile, fie prin mașini compartimentate, fie prin colectare în zile diferite pentru fiecare categorie.

Chiar dacă în unele orașe pare că deșeurile sunt ridicate la comun, legea obligă transportul lor către stații specializate de sortare, unde are loc separarea fină a materialelor.

Acolo, o parte ajunge la reciclare, iar restul este direcționat către depozitare sau incinerare.

Actualul sistem funcționează și împreună cu Sistemul Garanție-Returnare, destinat PET-urilor, dozelor și sticlelor marcate cu sigla SGR.

Prin returnarea acestora la aparatele RVM din magazine, consumatorii își pot recupera garanția de 0,50 lei, iar aplicația RetuRO este folosită tot mai des pentru identificarea punctelor de colectare disponibile.

Cadrul legal principal este stabilit prin OUG 92/2021, actualizată prin Legea nr. 17/2023, iar sancțiunile prevăzute sunt considerabile.

Persoanele fizice care aruncă deșeurile amestecate riscă amenzi între 5.000 și 15.000 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice sancțiunile pot ajunge până la 60.000 de lei.

Pentru fapte mai grave, precum arderea sau îngroparea deșeurilor, amenzile pot urca până la 45.000 de lei pentru cetățeni și 70.000 de lei pentru firme, la care se poate adăuga și dosar penal.

Abandonarea deșeurilor în spații publice este sancționată suplimentar prin obligativitatea curățării terenului, iar în cazul firmelor se poate ajunge inclusiv la confiscarea vehiculului folosit pentru transport.