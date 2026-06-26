Garda de Mediu, amenzi de peste 1,1 milioane de lei după controale la gropile de gunoi. Ce nereguli au găsit inspectorii

Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat un control de amploare la toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale din România. Verificările au avut loc înaintea sezonului cald, perioadă în care crește riscul producerii incendiilor și al incidentelor de mediu.

Garda Națională de Mediu (GNM) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au verificat, în perioada 25 mai – 12 iunie 2026, toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România.

Acțiunea națională a avut ca scop verificarea respectării legislației de mediu și a normelor privind prevenirea și stingerea incendiilor, în contextul apropierii sezonului cald, când riscul de autoaprindere a deșeurilor este mai ridicat.

În urma controalelor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat 18 amenzi contravenționale în valoare totală de 850.000 de lei, au emis cinci avertismente și au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

La rândul lor, inspectorii IGSU au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 de amenzi însumând 288.000 de lei. Totodată, au fost identificate 180 de deficiențe privind securitatea la incendiu, iar 29 dintre acestea au fost remediate chiar în timpul verificărilor.

În total, valoarea amenzilor aplicate de cele două instituții depășește 1,13 milioane de lei.

Controalele au evidențiat mai multe nereguli privind exploatarea depozitelor de deșeuri, gestionarea levigatului, funcționarea instalațiilor de captare a biogazului, dotările pentru intervenții în caz de incendiu și respectarea fluxului legal al deșeurilor.

Printre cele mai frecvente deficiențe constatate se numără lipsa compactării și acoperirii corespunzătoare a deșeurilor, acumulările sau scurgerile de levigat, funcționarea deficitară a stațiilor de epurare și sistemele de captare a biogazului insuficient utilizate sau nefuncționale.

Inspectorii au mai descoperit rețele de hidranți nealimentate corespunzător, lipsa rezervelor minime de pământ sau nisip necesare intervențiilor rapide în caz de incendiu, precum și depozitarea unor deșeuri netratate ori colectate separat direct pe corpul depozitului.

De asemenea, au fost identificate deficiențe privind monitorizarea factorilor de mediu.

Potrivit concluziilor acțiunii de control, chiar dacă depozitele verificate sunt conforme din punct de vedere al autorizării, modul în care acestea sunt exploatate zilnic poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populației și siguranța comunităților, în special în perioada verii.

Pentru reducerea acestor riscuri, Garda Națională de Mediu și IGSU au stabilit termene clare pentru remedierea deficiențelor constatate.

Raportul comun al celor două instituții propune și modificări legislative care să clarifice responsabilitățile operatorilor și ale autorităților, introducerea unor reguli speciale privind exploatarea depozitelor în sezonul cald și stabilirea unor metode mai clare pentru evaluarea disconfortului olfactiv.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au anunțat că vor continua monitorizarea modului în care operatorii pun în aplicare măsurile dispuse, cu scopul reducerii riscurilor de poluare și al prevenirii incendiilor la depozitele de deșeuri municipale.