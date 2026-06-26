Transporturi suspecte cu textile: ce ascundeau, de fapt, containerele venite din Turcia și Italia

Autoritățile europene au descoperit o schemă amplă de transport ilegal al deșeurilor textile, în urma căreia 4.200 de tone de materiale au fost expediate din Italia către Turcia. Potrivit anchetatorilor, transporturile ar fi fost organizate pentru a evita regulile de mediu și costurile ridicate asociate procesării materialelor sintetice.

Inspectorii au mai identificat ulterior încă 2.100 de tone de deșeuri textile depozitate într-un spațiu de stocare asociat unei instalații de reciclare din Turcia, care nu ar fi respectat legislația de mediu. Investigațiile au scos la iveală și alte cantități suplimentare, depozitate în diferite puncte logistice.

Ancheta a fost coordonată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în colaborare cu carabinierii italieni și autoritățile vamale din Turcia. Verificările au vizat transporturi de textile cu conținut ridicat de fibre acrilice, materiale care se degradează foarte lent în mediu și necesită procese complexe de reciclare.

Pentru aceste tipuri de deșeuri există reguli stricte de eliminare, tocmai din cauza impactului pe termen lung asupra mediului. Anchetatorii susțin că unele transporturi ar fi fost etichetate incorect, pentru a fi încadrate în categorii mai puțin restrictive.

Directorul general al OLAF, Petr Klement, a declarat că „Schemele de acest gen, care oferă modalități de a evita ilegal costul reciclării anumitor tipuri de deșeuri textile sau de a respecta normele de mediu, reprezintă o oportunitate pentru rețelele organizate de a obține câștiguri ilegale”.

În urma unei inspecții comune desfășurate pe teritoriul Turciei, la care au participat reprezentanți OLAF, experți italieni și autorități locale, au fost identificate cantități suplimentare de deșeuri textile.

Pe lângă cele 4.200 de tone inițiale, inspectorii au descoperit aproximativ 2.100 de tone depozitate într-un depozit legat de o instalație de reciclare. De asemenea, a fost semnalat un alt stoc provenit dintr-un transport separat, aflat în condiții similare.

Autoritățile au mai găsit și 768 de tone de deșeuri textile în portul Mersin, asociate aceleiași scheme, potrivit datelor comunicate de OLAF. Materialele ar fi fost etichetate greșit și pregătite pentru depozitare neconformă.

Investigațiile au generat măsuri și pe teritoriul Italiei. Carabinierii au efectuat percheziții la un complex comercial din Brescia, considerat relevant pentru exporturile suspecte.

Au fost confiscate active ale companiei, o flotă de camioane utilizate pentru transport și bunuri financiare evaluate la aproximativ 12 milioane de euro. Operațiunea face parte dintr-un demers mai amplu de destructurare a rețelelor implicate în gestionarea ilegală a deșeurilor textile.

Sectorul textil și al confecțiilor din Uniunea Europeană a generat o cifră de afaceri de aproximativ 170 de miliarde de euro în 2023 și asigură locuri de muncă pentru circa 1,3 milioane de persoane. În același timp, gestionarea deșeurilor rezultate rămâne o provocare.

Datele europene arată că, în 2019, au fost generate aproximativ 12,6 milioane de tone de deșeuri textile, dintre care doar o parte redusă a fost colectată separat pentru reciclare sau reutilizare. Ca răspuns la aceste probleme, Comisia Europeană a introdus noi reguli privind gestionarea deșeurilor textile, cu scopul de a limita etichetarea eronată și exporturile neconforme.

În paralel, cinci state membre ale UE, conduse de Franța, au cerut măsuri suplimentare pentru limitarea efectelor generate de moda ultra-rapidă. Într-un document de poziție, acestea au solicitat consolidarea supravegherii platformelor online și reducerea lacunelor legislative care permit introducerea pe piață a unor volume mari de produse textile ieftine.

Printre propuneri se mai numără întărirea responsabilității producătorilor și dezvoltarea unor sisteme de reciclare cu circuit închis, într-un context în care autoritățile europene analizează impactul consumului accelerat de textile asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor.