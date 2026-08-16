Datoria publică pune o presiune tot mai mare pe bugetul României. Avertismentul lui Petrișor Peiu: A ajuns la 1194 de miliarde de lei

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a analizat situația finanțelor publice și a atras atenția asupra creșterii datoriei guvernamentale a României în primele cinci luni ale anului 2026.

Potrivit datelor prezentate de Petrișor Peiu pe Facebook, datoria guvernamentală a ajuns la 1.194 de miliarde de lei, reprezentând 61,4% din Produsul Intern Brut (PIB).

Peiu susține că, numai în primele cinci luni ale anului 2026, datoria guvernamentală a crescut cu 57 de miliarde de lei, echivalentul a 1,2% din PIB.

„Adevărata măsură a prăbușirii statului: în primele cinci luni ale anului, datoria guvernamentală a ajuns la 1194 de miliarde de lei, 61,4% din PIB. Cu 57 de miliarde de lei , adica 1,2% din PIB, în plus doar pe primele cinci luni din 2026!”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

O altă problemă semnalată de liderul senatorilor AUR este reprezentată de costurile asociate datoriei publice. Potrivit acestuia, dobânzile plătite pentru datoria publică au ajuns să depășească semnificativ nivelul de 3% din PIB.

În opinia lui Petrișor Peiu, nivelul dobânzilor reprezintă în prezent cel mai mare pericol pentru bugetul statului român. Creșterea datoriei și a costurilor de finanțare pune astfel presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

Liderul senatorilor AUR a susținut că situația reală a finanțelor statului este diferită de imaginea prezentată de Guvern și a criticat actuala guvernare, pe care a asociat-o cu PSD, PNL, USR și UDMR.

„Aceasta face ca dobânzile plătite pentru datoria publică să depășească cu mult 3% din PIB, devenind cel mai mare pericol bugetar pentru statul român! Dincolo de propaganda triumfalistă a guvernului, aceasta este situația reală a finanțelor statului. Aceasta este catastrofa guvernării prelungite a cârdășiei PSD PNL USR UDMR”, a conchis liderul senatorilor AUR.

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Într-un mesaj anterior, liderul senatorilor AUR a spus că România a înregistrat, în ultimii doi ani și jumătate, doar trei trimestre de creștere economică față de trimestrul anterior, dintr-un total de zece trimestre analizate. Petrișor Peiu susține că toate cele trei perioade de creștere au coincis cu intervale electorale: două trimestre s-au suprapus cu alegerile din 2024, iar al treilea cu perioada alegerilor din mai 2025.

Liderul senatorilor AUR consideră că această evoluție reflectă politica dusă de coalițiile formate din PSD, PNL, USR și UDMR. În opinia sa, aceste formațiuni au stimulat economia prin injectarea de bani în perioadele electorale, cu scopul de a crea impresia unei stări de bunăstare.

În afara perioadelor electorale, susține Peiu, România s-ar fi aflat în criză economică încă de la începutul anului 2024. El consideră că, indiferent dacă situația este încadrată drept recesiune sau stagnare, evoluția înregistrată în ultimele zece trimestre indică o criză economică profundă și de lungă durată.

Liderul senatorilor AUR mai afirmă că, în cele aproximativ 30 de luni de criză, principalele măsuri adoptate de guvernanți au constat în majorarea taxelor și creșterea prețurilor la energie. Potrivit acestuia, aceste măsuri au avut efecte directe asupra populației și economiei, iar executivul încearcă să gestioneze situația economică prin intermediul inflației.

Petrișor Peiu atrage atenția și asupra evoluției produsului intern brut din trimestrele III ale anului 2025 și II ale anului 2026. În ambele cazuri, PIB-ul a fost la același nivel cu cel înregistrat în trimestrele precedente, situație pe care senatorul AUR o consideră o coincidență aparent apolitică.