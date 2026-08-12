AUR respinge trecerea la euro în următorii ani. Petrișor Peiu: Nu susțin trecerea la euro acum

AUR nu susține, în acest moment, trecerea României la moneda euro, argumentând că țara nu îndeplinește criteriile necesare pentru adoptarea monedei unice. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, consideră că o astfel de discuție ar trebui purtată abia după ce România va ajunge să respecte condițiile necesare.

Potrivit lui Peiu, îndeplinirea criteriilor reprezintă o etapă care trebuie parcursă înainte de orice dezbatere privind adoptarea euro. El a explicat că România nu ar trebui să trateze acum trecerea la moneda unică drept o prioritate, în condițiile în care criteriile necesare nu sunt îndeplinite.

„AUR crede că nu este momentul potrivit să avem această discuție, pentru că nu îndeplinim niciuna din condiții. Dacă am îndeplinit condițiile, ar trebui să avem o dezbatere serioasă”, a explicat Peiu la Digi24.

Poziția exprimată de liderul AUR este că România trebuie să își îmbunătățească mai întâi situația financiară și să ajungă la indicatorii necesari pentru trecerea la etapa următoare. Abia după atingerea acestor criterii ar putea fi deschisă, potrivit acestuia, o discuție serioasă despre moneda euro.

Petrișor Peiu a explicat că criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro nu trebuie privite exclusiv prin prisma aderării la zona euro. În opinia sa, acestea au legătură directă cu situația financiară a statului și cu modul în care este administrată economia.

„Criteriile alea de trecere la euro sunt criterii de sănătate financiară, nu neapărat de trecere la euro. Adică eu trebuie să am în vedere acele criterii, nu pentru că ele mă duc în zona monedei unice, ci pentru că pe aia e sănătatea financiară a unui guvern, a unei administrații”, a spus Peiu.

Declarația sa plasează îndeplinirea criteriilor înaintea unei eventuale decizii privind adoptarea monedei unice. Senatorul AUR susține că România trebuie să urmărească aceste criterii pentru a-și consolida situația financiară, indiferent de momentul în care va fi luată o decizie privind trecerea la euro.

Întrebat dacă susține trecerea României la euro, Peiu a precizat că nu este de acord cu adoptarea monedei unice în actuala situație. El a indicat un interval de 4-5 ani în care România ar trebui să ajungă la îndeplinirea condițiilor necesare înainte ca subiectul să fie analizat din nou.

Poziția exprimată de Peiu vine în contextul în care tema aderării României la zona euro a fost readusă în atenția publică de președintele Nicușor Dan. Acesta a declarat la începutul lunii august că există un acord politic pentru ca România să treacă la euro.

„Eu personal nu susțin trecerea la euro acum. Cred că după 4-5 ani în care am atinge acele condiții, am putea să avem o discuție”, a declarat Petrișor Peiu. Astfel, liderul AUR exclude, în prezent, trecerea la moneda euro și leagă reluarea discuției de atingerea criteriilor necesare.

Președintele a precizat că viitorul Guvern ar urma să pregătească o foaie de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv. Nicușor Dan a susținut că aderarea la zona euro trebuie să reprezinte o prioritate, chiar dacă procesul este unul de durată.

În același timp, șeful statului a subliniat că România trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile necesare pentru adoptarea monedei unice. Potrivit declarațiilor sale, pregătirile pentru acest pas trebuie începute din timp, chiar dacă trecerea efectivă la euro nu este un proces care poate fi realizat imediat.

Ulterior, Nicușor Dan a revenit asupra subiectului și a precizat că adoptarea monedei euro reprezintă un proces de durată. Președintele a menținut însă ideea că acest obiectiv trebuie prioritizat.

Astfel, declarațiile publice indică poziții diferite asupra momentului în care România ar trebui să avanseze spre moneda unică. AUR, prin vocea lui Petrișor Peiu, susține că o discuție despre trecerea la euro ar trebui amânată până când criteriile necesare vor fi îndeplinite, în timp ce Nicușor Dan vorbește despre prioritizarea obiectivului și despre pregătirea unei foi de parcurs pentru acest proces.