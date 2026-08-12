Grevă de avertisment la BRD pe 13 august. Ce s-a întâmplat după oferta băncii și votul salariaților

Salariații BRD Groupe Société Générale, reprezentați de Sindicatul IMPACT, vor organiza joi, 13 august 2026, o grevă de avertisment. Acțiunea este programată între orele 15:00 și 17:00 și are loc pe fondul conflictului colectiv de muncă declanșat la nivelul BRD.

Conflictul a fost deschis după epuizarea etapelor legale de negociere și conciliere. Potrivit Sindicatului IMPACT, ultima ofertă transmisă de bancă pentru noul Contract Colectiv de Muncă a fost respinsă de peste 95% dintre salariații care au participat la consultare.

Votul s-a desfășurat într-o perioadă marcată de concedii și de o presiune comercială ridicată. Sindicatul consideră că participarea la consultare și rezultatul acesteia transmit un mesaj clar privind poziția angajaților față de modificarea drepturilor prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă.

Reprezentanții salariaților susțin că revendicările nu vizează privilegii sau creșteri generalizate de venituri. Principala solicitare este păstrarea drepturilor existente în fostul Contract Colectiv de Muncă, alături de unele ajustări punctuale, în special pentru angajații cu venituri mai mici.

„Consultarea a avut loc într-o perioadă de concedii și de presiune comercială ridicată, ceea ce face ca nivelul de participare și rezultatul votului să transmită un mesaj foarte clar: salariații BRD nu acceptă diminuarea drepturilor negociate prin Contractul Colectiv de Muncă”, se arată în comunicat.

Sindicatul IMPACT afirmă că printre principalele revendicări rămase nesoluționate se află menținerea protecțiilor referitoare la salariile compensatorii în situația concedierilor pentru motive care nu țin de persoana salariatului. De asemenea, este solicitată păstrarea unei compensații reale în cazul încetării contractului de muncă pentru necorespundere profesională.

O altă solicitare privește menținerea voucherelor de vacanță la nivelul inițial negociat pentru acest an. Sindicatul cere și majorarea valorii tichetelor de masă, fără ca această creștere să fie condiționată de diminuarea altor drepturi.

Pe lista revendicărilor se află și majorarea salariilor mai mici de 6.500 de lei brut. Sunt solicitate, totodată, menținerea și actualizarea decontării transportului, precum și majorarea contribuției Băncii la Pilonul 3 de pensii.

Sindicatul solicită și menținerea protecțiilor referitoare la pauza de masă pentru unitățile cu personal redus. Aceste puncte reprezintă o parte importantă a disputelor rămase nesoluționate după negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

Greva de avertisment are loc într-o perioadă în care BRD a raportat rezultate financiare și comerciale solide pentru primul semestru din 2026. În comunicările adresate investitorilor, Banca vorbește despre „dinamică comercială rezilientă” și despre creștere sustenabilă prin execuție disciplinată.

BRD a raportat un profit net de 784 de milioane de lei în primele șase luni ale anului și un ROE de 17% excluzând taxa pe cifra de afaceri. În aceeași perioadă, portofoliul de credite a crescut cu 12%, iar Banca a raportat poziții solide de lichiditate și capital.

Datele financiare indică, în paralel, o reducere semnificativă a numărului de angajați. Numărul total al angajaților activi ai Băncii a scăzut de la 4.965 la 31 decembrie 2025 la 4.641 la 30 iunie 2026, ceea ce reprezintă o diminuare cu 324 de persoane în șase luni, respectiv 6,5%.

În prezentarea rezultatelor, BRD arată că nivelul cheltuielilor cu personalul s-a redus cu 8,3% în primul semestru din 2026 față de perioada similară a anului trecut. În trimestrul al doilea, scăderea a fost de 10,5%, Banca precizând că reducerile au rezultat din optimizarea modelului operațional, redimensionarea rețelei, simplificarea proceselor și eficientizarea organizațională.

Sindicatul IMPACT susține că diminuarea numărului de angajați și reducerea cheltuielilor cu personalul se suprapun peste o presiune tot mai mare asupra angajaților. Potrivit organizației sindicale, reorganizările și reducerea echipelor au fost însoțite de creșterea cerințelor comerciale și operaționale.

Sindicatul atrage atenția și asupra nivelului țintelor comerciale. O estimare internă indică faptul că, la 30 iunie 2026, peste 80% dintre angajații din vânzări retail erau considerați ca neatingând nivelul minim de target solicitat, în timp ce BRD raporta un profit net de 784 de milioane de lei.

Potrivit Sindicatului IMPACT, această situație ridică probleme legate de modul în care sunt stabilite obiectivele comerciale și sunt evaluate rezultatele angajaților. Organizația susține că nivelul ridicat al țintelor contribuie la tensiunile existente în rândul personalului.

Conflictul sindical se desfășoară, astfel, în paralel cu procesul de reorganizare și eficientizare prezentat de BRD în raportările sale financiare. Sindicatul susține că angajații sunt cei care suportă efectele reducerilor de personal, ale reorganizărilor și ale cerințelor comerciale și operaționale crescute.

Sindicatul IMPACT transmite că regretă eventualele neplăceri pe care greva de avertisment le-ar putea provoca pentru clienții BRD. Organizația precizează că acțiunea sindicală nu este îndreptată împotriva acestora.

Potrivit Sindicatului, greva de avertisment reprezintă un instrument legal prin care angajații transmit angajatorului că drepturile, veniturile și protecțiile negociate colectiv nu pot fi diminuate fără o reacție colectivă.

Sindicatul subliniază rolul angajaților din agenții, call center, operațiuni, IT, suport, centrală și din celelalte structuri ale Băncii în desfășurarea activității BRD. Reprezentanții salariaților susțin că aceste echipe asigură funcționarea de zi cu zi a Băncii, în condițiile reorganizărilor, reducerilor de personal și creșterii cerințelor comerciale și operaționale.

Acțiunea programată pentru două ore este prezentată de Sindicatul IMPACT drept un semnal adresat conducerii BRD cu privire la nivelul de presiune resimțit de angajați. Greva de avertisment este programată joi, 13 august, între orele 15:00 și 17:00.

Sindicatul IMPACT afirmă că rămâne deschis dialogului și identificării unei soluții negociate. Potrivit organizației, greva de avertisment poate fi evitată în cazul în care Banca își modifică oferta și transmite o propunere care să răspundă revendicărilor formulate de salariați.

Până în prezent, oferta prezentată de Bancă pentru noul Contract Colectiv de Muncă a fost respinsă de peste 95% dintre participanții la consultarea organizată de Sindicat. Rezultatul consultării este invocat de reprezentanții angajaților drept principal argument pentru continuarea demersului sindical.

Sindicatul consideră că rezultatul votului reflectă o poziție colectivă a salariaților cu privire la drepturile și protecțiile negociate prin Contractul Colectiv de Muncă. Organizația susține că acest rezultat trebuie luat în considerare în negocierile dintre reprezentanții angajaților și conducerea BRD.

În acest context, greva de avertisment rămâne programată pentru 13 august 2026, între orele 15:00 și 17:00, în condițiile în care revendicările prezentate de Sindicatul IMPACT nu au fost soluționate, iar ultima ofertă a Băncii a fost respinsă de majoritatea covârșitoare a salariaților participanți la consultare.