Angajații din Vamă intră în grevă de avertisment: ce nemulțumiri au declanșat acțiunea

Personalul din cadrul Autorității Vamale Române (AVR) va intra într-o grevă de avertisment miercuri, 17 iunie 2026, potrivit informațiilor transmise de sindicatul Meridian. Acțiunea este justificată de o serie de nemulțumiri care vizează atât condițiile de lucru, cât și aspecte ce țin de drepturile profesionale și salariale ale angajaților din sistemul vamal.

Forma de protest este stabilită între orele 12.00 și 14.00. Reprezentanții sindicali transmit că, în situația în care nu vor exista reacții sau soluții din partea autorităților, sunt avute în vedere etapele legale care pot conduce la declanșarea unei greve generale.

La începutul lunii iunie, sindicatul Meridian a transmis o sesizare către ITM București, prin care a notificat declanșarea unui conflict de muncă la nivelul AVR. Acest demers reprezintă o etapă procedurală premergătoare declanșării legale a grevei.

Reprezentanții sindicali au precizat că, în termen de 10 zile de la notificare, dacă nu se ajunge la un acord cu conducerea instituției, se poate trece la forme superioare de protest, conform legislației în vigoare.

În paralel, angajații din vamă au participat recent și la proteste spontane alături de lucrători din finanțele publice, pe fondul nemulțumirilor generate de proiectul legii salarizării. Potrivit sindicaliștilor, tensiunile sunt vizibile și în alte structuri, precum ANAF, ceea ce alimentează riscul extinderii acțiunilor de protest.

Principala cauză a grevei de avertisment o reprezintă neîncheierea acordului colectiv de muncă, document considerat esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Sindicatul susține că absența acestuia are efecte directe asupra constituirii și utilizării fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de lucru, dar și asupra resurselor pentru sănătate, securitate în muncă și formare profesională.

Sunt invocate și nemulțumiri legate de proiectul noii legi a salarizării, printre care neacordarea unor drepturi pentru personalul care lucrează la frontieră, precum și pentru angajații care au în dotare câini de serviciu.

De asemenea, sunt semnalate lipsa compensării muncii efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală, precum și absența sporului pentru radiații destinat personalului care utilizează echipamente de control nedistructiv.

Sindicaliștii afirmă că aceste aspecte influențează direct activitatea angajaților și pot afecta calitatea serviciilor oferite atât cetățenilor, cât și operatorilor economici implicați în operațiuni vamale.

Reprezentanții Meridian afirmă că înțeleg disconfortul care ar putea fi resimțit de călători și de mediul economic în timpul grevei de avertisment, însă subliniază că măsura este determinată de necesitatea respectării drepturilor personalului vamal.

Sindicatul mai susține că lipsa unui dialog efectiv și absența participării la procedura de conciliere au blocat soluționarea pe cale amiabilă a conflictului de muncă. În acest context, este transmis un apel către autorități pentru inițierea unor negocieri și pentru găsirea unor soluții considerate urgente de către angajați.