Adrian Nica, directorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a declarat că instituția are în analiză situația lui Costel Grojdea.

El a arătat că verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în presă și că instituția va analiza datele disponibile înainte de a lua o decizie. Adrian Nica a precizat că ANAF reacționează în astfel de cazuri la ceea ce este relatat public și că situația este în curs de evaluare.

Declarația vine în contextul în care în spațiul public au apărut informații despre utilizarea unui Lamborghini Urus, estimat la aproximativ 300.000 de euro, autoturism care nu apare în declarația de avere a fostului șef ITM București.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins acuzațiile și a explicat că nu este proprietarul autoturismului.

El a declarat că mașina aparține unei cunoștințe din Iași și că a fost rugat să o aducă la București pentru efectuarea reviziei tehnice. Potrivit explicațiilor oferite, utilizarea autoturismului ar fi fost limitată la o perioadă scurtă, de aproximativ două ore.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot. Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță”, a spus acesta.

Ministerul Muncii a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al ITM București, începând cu data de 16 aprilie 2026.

Decizia a fost luată la scurt timp după apariția informațiilor în presă, care au arătat că acesta ar fi fost văzut la volanul autoturismului de lux. Costel Grojdea fusese numit în funcție cu aproximativ două săptămâni înainte, după transferul de la ITM Iași.