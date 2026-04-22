Reorganizarea ANAF presupune eliminarea unui număr semnificativ de structuri teritoriale, în baza unor criterii stabilite la nivel central, în care costul colectării este determinant. Potrivit informațiilor disponibile, 76 de unități fiscale au fost deja propuse pentru desființare, reprezentând aproape jumătate din totalul actual.

Structura existentă include în prezent 161 de unități fiscale, dintre care 50 municipale, 105 orășenești și 6 comunale. Dintre acestea, propunerile de reorganizare vizează închiderea a 3 unități municipale, 67 orășenești și toate cele 6 unități comunale, ceea ce indică o schimbare radicală în modul de organizare al instituției.

Selecția unităților vizate pentru desființare a fost realizată pe baza a 18 criterii, cel mai important fiind costul colectării raportat la eficiența activității. Unitățile mici, cu personal redus și situate în zone cu activitate economică limitată, sunt principalele vizate de această măsură.

Pentru zonele greu accesibile, cum este Delta Dunării, conducerea Fiscului ia în calcul soluții alternative, astfel încât accesul contribuabililor la servicii fiscale să nu fie afectat semnificativ, informează profit.ro.

Planul de reorganizare al ANAF exclude concedierile și se bazează pe redistribuirea angajaților către structuri cu deficit de personal. În județele unde unitățile vor fi desființate, personalul va fi relocat în principal către reședințele de județ sau alte orașe din apropiere.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat direcția acestei strategii într-o intervenție publică:

„Principala acțiune a ANAF în zona reorganizării este de a duce personalul din zonele unde costul colectării este unul ridicat în zonele unde nu avem personal suficient și unde nu facem o colectare de calitate. Și pot să vă dau exemplu municipiul București, unde personalul e subdimensionat față de anumite structuri din țară, iar reorganizarea va viza în principal alucerea posturilor vacante din țară și să avem un proces în acest sens în a dezvolta și a aduce personal în zonele cu risc fiscal mare. Mulți dintre dumneavoastră care lucrați în țară, aveți experiențe cu contribuabili care au un comportament cu risc fiscal mare, se mută cu domicilul fiscal din zona dumneavoastră, unde numărul de inspectori alocați la numărul de contribuabili este unul rezonabil, în zona București, unde avem lipsă de personal. Nu o să spun ce am văzut în zona de persoane fizice la București, pentru că aici e clar, trebuie să intervenim puternic, pentru că suntem mult în urmă față de ce se întâmplă”, a spus Nica.

Totodată, reorganizarea vine pe fondul scăderii naturale a numărului de angajați, generată de pensionări și plecări voluntare, fenomen înregistrat constant în ultimii ani.

Pe lângă reducerea rețelei teritoriale, ANAF implementează și modificări în atribuțiile unităților fiscale. O decizie recentă vizează restrângerea competențelor acestora în ceea ce privește rambursările de TVA și procedurile de executare silită.

Un proiect adoptat prevede ca rambursările de TVA, în cazul firmelor eligibile pentru proceduri fără inspecție anticipată, să fie aprobate și de către conducerea administrației județene, chiar dacă documentația este întocmită la nivel local. Măsura urmărește creșterea controlului și uniformizarea deciziilor.

În paralel, discuțiile privind introducerea unui sistem de bonusuri pentru angajați sunt condiționate de atingerea țintelor de colectare stabilite de autorități.

„Condițiile sunt în felul următor: înainte de a vorbi de bonusare trebuie să realizezi target-ul, adică îndeplinirea planului de colectare. Anul trecut am reușit să facem asta, în ultimii ceilalți trei ani nu. Nu știu cum va merge anul ăsta, dar eu sunt cumva optimist că vom reuși să facem planul de încasări, cu condiția ca fiecare dintre noi să fie mai activ și cumva mai implicat”, a declarat președintele ANAF.

