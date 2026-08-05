Google Assistant dispare de pe telefoane și nu numai. Utilizatorii vor fi mutați obligatoriu la Gemini

Google a stabilit data la care va închide Google Assistant pe telefoanele mobile. Începând cu 4 septembrie, utilizatorii vor fi transferați treptat către Gemini, asistentul bazat pe inteligență artificială, iar procesul se va desfășura pe parcursul mai multor săptămâni.

Google a început să trimită utilizatorilor e-mailuri prin care îi informează că Google Assistant va fi retras de pe dispozitivele mobile începând cu 4 septembrie. Compania precizează că procesul de dezactivare nu va avea loc simultan pentru toți utilizatorii și ar putea dura câteva săptămâni până la finalizare.

Inițial, Google intenționa să renunțe la Google Assistant până la sfârșitul anului 2025, însă planul a fost amânat pentru a oferi mai mult timp dezvoltării platformei Gemini. Acum, compania consideră că noul asistent este pregătit să îl înlocuiască definitiv.

Pentru utilizatorii care au trecut deja la Gemini nu se schimbă nimic. Cei care folosesc în continuare Google Assistant vor pierde însă accesul la acesta pe măsură ce migrarea este implementată.

Retragerea Google Assistant nu afectează doar telefoanele Android. Google va înlocui vechiul asistent și pe dispozitivele conectate la telefon, inclusiv ceasurile inteligente, căștile compatibile și sistemele Android Auto. De asemenea, majoritatea dispozitivelor inteligente pentru locuință produse de Google au fost deja migrate la Gemini.

Totuși, Google Assistant nu va dispărea complet odată cu această etapă. Compania nu a anunțat încă o dată pentru eliminarea serviciului de pe televizoarele și dispozitivele de tip set-top box cu Android, precum nici pentru automobilele echipate cu sistemul Google built-in. Aceste platforme vor trece la Gemini într-o etapă ulterioară.

Google precizează că utilizatorii unor telefoane mai vechi ar putea beneficia temporar de o excepție. Același lucru este valabil și în regiunile în care Gemini nu este încă disponibil.

În rest, compania estimează că aproape toți utilizatorii vor pierde accesul la Google Assistant pe telefoane în următoarele una sau două luni.

Migrarea la Gemini înseamnă și o schimbare a modului în care funcționează comenzile vocale. Google Assistant oferea un set limitat de funcții, dar răspunsurile și comenzile erau previzibile. În schimb, Gemini folosește un model bazat pe inteligență artificială generativă și apelează diferite instrumente pentru a executa sarcinile solicitate.

Potrivit informațiilor prezentate, acest lucru permite conversații mai complexe, însă poate duce și la situații în care Gemini oferă răspunsuri care deviază de la subiect sau nu utilizează întotdeauna instrumentele pe care le are la dispoziție. Din acest motiv, interacțiunile rapide prin comandă vocală pot deveni mai puțin previzibile față de experiența oferită anterior de Google Assistant.