Elon Musk ar putea lansa un telefon cu AI. SpaceX le-ar fi prezentat deja investitorilor un prototip

SpaceX ar fi început să le prezinte unor investitori un prototip de dispozitiv mobil care ar putea integra tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de xAI, compania fondată de Elon Musk. Proiectul se află însă într-un stadiu incipient, iar compania nu a confirmat oficial că produsul va ajunge pe piață.

Potrivit unor surse apropiate proiectului, SpaceX le-a oferit unor investitori o primă demonstrație a unui dispozitiv cu aspect de smartphone, care ar urma să ruleze un sistem de operare propriu și să integreze tehnologia AI dezvoltată de xAI.

Prototipul ar fi mai subțire decât un iPhone și este conceput pentru a deveni principalul dispozitiv prin care utilizatorii să acceseze serviciile de inteligență artificială ale companiei. Sursele susțin însă că produsul este încă în faza de dezvoltare, iar designul se poate modifica înainte de o eventuală lansare comercială.

Reprezentanții SpaceX și Qualcomm nu au comentat informațiile apărute, transmite TechSpot.

În prezent, chatbot-ul xAI este disponibil în principal pe dispozitive care folosesc sistemele de operare iOS și Android. Dezvoltarea unui terminal propriu i-ar permite lui Elon Musk să reducă dependența de platformele controlate de alte companii și să ofere acces direct la propriul ecosistem.

Potrivit investitorilor care au discutat cu reprezentanții companiei, Musk și-ar dori de mai mult timp un dispozitiv care să conecteze serviciile dezvoltate de firmele sale într-o singură platformă. Ideea este ca utilizatorii să poată accesa instrumente bazate pe inteligență artificială, servicii de comunicații și alte funcții fără a depinde de ecosistemele existente.

Sursele afirmă că dispozitivul ar reflecta și strategia lui Elon Musk privind dezvoltarea unei aplicații de tip „everything app”, idee promovată încă din perioada în care a cumpărat Twitter, redenumit ulterior X.

Conceptul presupune reunirea într-o singură platformă a serviciilor de mesagerie, plăți, inteligență artificială și a altor funcționalități utilizate zilnic. Un model asemănător este deja folosit în unele state asiatice, unde aplicații precum WeChat sau Alipay permit utilizatorilor să acceseze numeroase servicii fără a schimba aplicațiile.

În cazul SpaceX, această strategie ar urma să fie completată de propriul hardware și de infrastructura Starlink, rețeaua de internet prin satelit dezvoltată de companie. În viitor, un astfel de dispozitiv ar putea comunica direct prin infrastructura SpaceX, inclusiv prin serviciile celulare dezvoltate în parteneriat cu operatori telecom.

Informațiile despre prototip contrastează cu declarațiile făcute de Elon Musk în ultimele luni. În februarie, acesta a respins informațiile potrivit cărora SpaceX ar dezvolta un smartphone și a afirmat că firma nu lucrează la un astfel de produs.

Anterior, în octombrie anul trecut, Musk declara că nu își dorește să intre pe piața telefoanelor mobile, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei astfel de decizii dacă va considera că este necesară.

Intrarea pe piața smartphone-urilor ar reprezenta o provocare importantă pentru orice companie, în condițiile în care segmentul este dominat de câțiva producători mari, iar dezvoltarea unui ecosistem complet presupune investiții considerabile în producție, software și aplicații.

În același timp, și alte companii explorează această direcție. OpenAI lucrează la propriile dispozitive dedicate inteligenței artificiale, iar ByteDance a lansat deja un smartphone construit în jurul modelului său AI, Doubao.

Deocamdată, dispozitivul SpaceX rămâne la stadiul de prototip, iar compania nu a confirmat dacă acesta va fi lansat comercial. Informațiile apărute indică însă că competiția din domeniul inteligenței artificiale începe să se extindă dincolo de software și către dispozitivele folosite zilnic de utilizatori.