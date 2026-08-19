Păreau cheltuieli mici, dar la final s-au strâns 4.500 de euro. Ce a făcut o femeie timp de un an

La prima vedere, micile achiziții par inofensive. Un tricou la reducere, o cremă nouă, o cană sau o decorațiune pentru apartament nu reprezintă o cheltuială mare, dar când astfel de achiziții se repetă zi de zi, suma la sfârșitul anului poate surprinde.

Reducerile de prețuri pot deveni o tentație pentru persoanele care obișnuiesc să facă achiziții frecvente. Prețurile mai mici pot încuraja cumpărături repetate, chiar și atunci când produsele respective nu sunt necesare.

Problema apare atunci când astfel de cumpărături se repetă constant. Adunate pe parcursul mai multor luni, acestea pot ajunge la o sumă considerabilă.

Davorka, o femeie de 39 de ani din Zagreb, a observat acest lucru după ce a decis să facă un experiment timp de un an. În această perioadă, nu și-a mai cumpărat haine, încălțăminte, produse cosmetice sau decorațiuni pentru casă, potrivit celor relatate de blic.rs.

Davorka nu se considera o persoană risipitoare și era convinsă că își administrează banii într-un mod rezonabil. A observat însă că făcea în mod regulat cumpărături de valoare redusă pentru lucruri de care nu avea întotdeauna nevoie.

„Credeam că cheltuiesc rezonabil, pentru că nimic nu era foarte scump. Problema era că tot timpul cumpăram câte ceva: o bluză de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau un obiect pentru casă. Totul mi se părea neînsemnat”, a povestit Davorka, potrivit sursei citate.

Experimentul a presupus renunțarea la cumpărăturile considerate neesențiale. Femeia a continuat să cheltuiască bani pentru mâncare, produse de igienă, medicamente și alte lucruri care se consumau sau trebuiau înlocuite.

În schimb, hainele și încălțămintea noi, decorațiunile, bijuteriile, produsele cosmetice suplimentare și comenzile impulsive de pe internet au fost eliminate de pe lista cumpărăturilor.

Davorka nu a renunțat complet la cadouri, ieșiri sau călătorii. Pentru aceste activități și-a stabilit în avans un buget, astfel încât experimentul să nu însemne eliminarea tuturor cheltuielilor care îi aduceau plăcere.

„Nu voiam să-mi petrec anul pedepsindu-mă. Scopul nu era să încetez să trăiesc, ci să încetez să cumpăr automat. Dacă am cu adevărat nevoie de ceva, pot să cumpăr. Dar dorința și nevoia nu sunt același lucru”, a explicat femeia.

Pe parcursul anului, aceasta a încercat să identifice și situațiile în care apărea cel mai des impulsul de a cumpăra. A observat că tentația era mai puternică atunci când era obosită, nemulțumită sau plictisită.

Primele săptămâni au fost cele mai dificile. Verificarea magazinelor online devenise o obișnuință de seară, iar sosirea unui colet îi oferea o stare de entuziasm, chiar dacă aceasta nu dura foarte mult.

Un alt obstacol au fost reducerile. Înainte de experiment, Davorka cumpăra uneori produse doar pentru că aveau un preț mai mic și considera că astfel face o economie.

„Înainte, vedeam ceva la reducere, îl cumpăram chiar dacă nu aveam nevoie și mă convingeam că am făcut economie. În timpul provocării am înțeles că nu economisisem 30 de euro, ci cheltuisem 40 de euro pe ceva de care nu aveam nevoie”, a explicat femeia.

Pentru a-și controla impulsul de a cumpăra, a început să noteze lucrurile pe care și le dorea și să aștepte 30 de zile înainte de a lua o decizie. În cele mai multe situații, după o lună, dorința de a cumpăra produsul respectiv dispărea. A început, de asemenea, să-și repare hainele pe care le avea deja și să folosească până la capăt produsele cosmetice disponibile.

Atunci când avea nevoie de un obiect pentru o singură utilizare, a preferat să îl împrumute în loc să îl cumpere. Aceste schimbări au făcut parte din modul în care și-a redus achizițiile pe parcursul celor 12 luni. La finalul experimentului, Davorka avea cu aproximativ 4.500 de euro mai mult decât ar fi avut dacă ar fi continuat să cumpere în același mod.