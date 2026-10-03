Ai zborul anulat? Poți cere banii înapoi sau un alt zbor. Ce drepturi au pasagerii

Anulările și suspendările de zboruri readuc în atenție drepturile pasagerilor care rămân cu planurile de călătorie date peste cap. În contextul în care AnimaWings a cerut intrarea în insolvență, iar alte companii aeriene active în România au anunțat recent anulări, suspendări de rute sau reduceri de capacitate, Vola explică ce variante au călătorii. Pentru zborurile cărora li se aplică normele europene, pasagerul trebuie să poată alege între rambursarea biletului și redirecționarea către destinație.

Problemele tehnice ale aeronavelor, disponibilitatea limitată a avioanelor și dificultățile operaționale pot provoca întârzieri, reprogramări sau anulări. La acestea se adaugă deciziile comerciale prin care operatorii își ajustează rețelele și pot renunța la anumite rute.

Vola menționează și fenomenele naturale, condițiile meteo nefavorabile și grevele printre situațiile care pot afecta simultan mai multe companii și care pot conduce, în anumite cazuri, inclusiv la suspendarea temporară a activității unor aeroporturi.

Andreea Iacob, Manager Operațiuni Vola.ro, spune că în ultima perioadă câteva mii dintre clienții companiei au fost afectați de anulări.

„Avem aproape 20 de ani de activitate pe piata din Romania si am sprijinit calatorii in perioade dificile, de la pandemia de COVID-19 pana la perturbarile provocate de conflicte si de problemele operationale ale companiilor aeriene. Recent, cateva mii de clienti ai Vola au fost afectati de anulari de zbor. Peste 50% dintre acestia aveau achizitionat abonamentul Upgrade sau serviciile Trip Protect si Fast Refund care ii protejeaza in caz de anulare sau modificare de zbor. Pasagerii primesc asistenta prioritara, banii inapoi rapid sau alternative de zbor pe costurile noastre. Pentru ceilalti, recuperarea banilor poate dura saptamani, iar un bilet cumparat in ultimul moment costa de cateva ori mai mult.”, declara Andreea Iacob, Manager Operatiuni, Vola.ro.

Pentru cursele cărora li se aplică normele europene privind drepturile pasagerilor, anularea zborului obligă operatorul să ofere călătorului posibilitatea de a alege între rambursarea biletului și redirecționarea către destinație la următoarea dată disponibilă.

Situația se poate complica atunci când sunt anulate numeroase curse sau când un operator renunță complet la o anumită rută. Potrivit Vola, în asemenea situații posibilitățile de redirecționare pot fi limitate, iar rambursarea banilor poate dura câteva săptămâni.

Compensația financiară suplimentară nu este însă automată în orice situație, ci depinde de circumstanțele concrete în care a fost anulat zborul.

Recuperarea banilor plătiți inițial nu rezolvă întotdeauna problema pasagerului. Dacă data plecării este apropiată, un nou bilet poate fi mai scump, iar numărul locurilor disponibile poate fi redus.

Pentru o familie aflată în această situație, consecința poate fi pierderea unor zile dintr-un concediu pentru care cazarea a fost deja rezervată. În cazul unei deplasări profesionale, anularea poate însemna ratarea unei conferințe sau a unei întâlniri care nu poate fi reprogramată.

Găsirea unei curse alternative poate deveni și mai dificilă atunci când anulările afectează simultan un număr mare de pasageri.

Potrivit datelor companiei, peste 50% dintre rezervările realizate prin Vola includ un produs de asigurare sau un serviciu destinat protecției călătoriei în cazul apariției unor probleme.

Printre acestea se află Trip Protect, care oferă alternative de transport pentru anumite anulări sau modificări eligibile, și Fast Refund, prin care rambursarea banilor este accelerată fără a mai aștepta procesarea sumei de către compania aeriană.

Pentru modificările voluntare ale planurilor de călătorie, serviciul Flex permite anularea sau reprogramarea în condițiile prevăzute de serviciu. Asigurarea de călătorie poate acoperi, în funcție de poliță, riscuri medicale și probleme privind bagajele.

Abonamentul Upgrade include mai multe beneficii, printre care Trip Protect și Fast Refund, reduceri la rezervări, monitorizarea scăderilor de preț și posibilitatea blocării temporare a unui tarif.