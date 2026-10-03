Șase zboruri neautorizate, detectate deasupra Republicii Moldova. Explozii în mai multe raioane și fragmente găsite la sol

Republica Moldova a înregistrat sâmbătă, 3 octombrie, șase zboruri neautorizate în spațiul său aerian, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că printre aparatele monitorizate s-au aflat trei rachete și două drone care au explodat la sol. În mai multe raioane au fost găsite fragmente, iar autoritățile au securizat zonele. Nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a actualizat bilanțul după analizarea datelor privind survolarea spațiului aerian național. Inițial fuseseră identificate cinci aparate, însă ulterior sistemele de supraveghere au detectat încă un zbor neautorizat.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei din această dimineaţă, Serviciul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale informează că în urma analizei datelor de survol al spaţiului aerian naţional, precizăm că pe lângă cele cinci aparate de zbor – trei rachete şi două drone, explodate la sol, a fost detectat un alt zbor neautorizat”, anunţă, sâmbătă, Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Potrivit instituției, cel de-al șaselea obiect a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 08:04, venind din direcția localității Udobnoe, regiunea Odesa, Ucraina, și îndreptându-se către Palanca.

Un minut mai târziu, la ora 08:05, acesta a ieșit din spațiul aerian moldovean în direcția localității Bileaivka din Ucraina.

„La ora 8:05 acesta a părăsit spaţiul aerian în direcţia loc. Bileaivka, Ucraina. În total, astăzi, 3 octombrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naţionale, au detectat şase zboruri neautorizate.

Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Primele cinci aparate fuseseră semnalate în intervalul 07:45–08:00. În paralel, Poliția a anunțat descoperirea unor fragmente în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Anenii Noi.

„În această dimineaţă, în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Hînceşti şi Anenii Noi, au fost depistate fragmente ale unor aparate de zbor”, a transmis Poliţia.

În raionul Căușeni, prima explozie a fost raportată la ora 07:50, în extravilanul orașului Căușeni, iar drona a fost localizată la 08:15. O altă explozie s-a produs la 08:24 în extravilanul satului Constantinovca, obiectul fiind localizat la ora 09:15.

În raionul Ștefan Vodă, o explozie a avut loc la 07:53 în extravilanul satului Crocmaz, iar obiectul a fost localizat la 08:20.

În Anenii Noi, explozia a fost raportată la ora 08:00 în extravilanul satului Puhăceni, iar localizarea s-a făcut o jumătate de oră mai târziu.

Un alt incident s-a produs la 08:03 în extravilanul satului Dubovca, raionul Hîncești. Obiectul a fost localizat la ora 08:40.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliție, incidentele nu s-au soldat cu victime. Forțele de ordine au delimitat și securizat zonele în care au fost descoperite obiectele și fragmentele.

„În toate cele 5 cazuri nu au fost înregistrate victime. Poliţiştii au asigurat securitatea zonelor şi toate măsurile necesare”, se arată n informarea Poliţiei.

Autoritățile au început verificările și colectarea fragmentelor pentru stabilirea circumstanțelor incidentelor. Una dintre deflagrații a provocat și un incendiu de vegetație, fără a fi raportate persoane rănite.

Poliția le cere cetățenilor să nu se apropie de fragmentele descoperite și să nu atingă obiectele suspecte.