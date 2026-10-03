Adrian Negrescu, avertisment după decizia S&P: „Nu este un moment în care să deschidem şampania”

Menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor oferă țării un nou răgaz, însă problemele care trebuie rezolvate rămân importante. Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că decizia Standard & Poor’s reprezintă o „gură de oxigen”, dar avertizează că autoritățile au la dispoziție un timp limitat pentru a lua măsuri privind deficitul, cheltuielile statului și atragerea fondurilor europene.

Consultantul economic interpretează menținerea ratingului drept un semnal care trebuie privit mai degrabă ca o perioadă suplimentară acordată României pentru rezolvarea problemelor existente.

„Este o gură de oxigen într-o mare de probleme cu care se confruntă România. Este un cartonaş galben pe care investitorii ni-l arată şi care trebuie tradus printr-un răgaz pe care, încă o dată, agenţiile de rating ni-l dau pentru a ne rezolva problemele legate de administrarea acestei ţări”, a precizat Negrescu pentru Agerpres.

În opinia sa, problema imediată nu este una financiară. Economistul indică lipsa deciziilor și absența unei echipe guvernamentale care să confirme direcția asumată în fața investitorilor.

„Nu se pune problema financiară în acest moment. Marea problemă a României în momentul de faţă o reprezintă lipsa decizională, absenţa unui program de guvernare, a unei echipe guvernamentale care să confirme într-un fel sau altul parcursul pe care noi ni l-am asumat în faţa investitorilor, cei care împrumută România cu echivalentul a 1 miliard de euro pe săptămână. De aceea este absolut esenţial să se trezească clasa politică şi în acest al 13-lea ceas, să înţeleagă că această confirmare a ratingului investiţional nu este un moment în care să deschidem şampania, ci să ne punem pe muncă, să creionăm un program de guvernare şi să luăm măsurile de restructurare necesare pentru a ne asuma trei lucruri esenţiale”, a afirmat economistul.

Adrian Negrescu identifică trei direcții pe care le consideră esențiale în perioada următoare: reducerea deficitului bugetar, diminuarea cheltuielilor publice și atragerea banilor europeni aflați la dispoziția României.

„Cele trei lucruri esenţiale sunt: reducerea deficitului bugetar, aşa cum am convenit în acordul cu Comisia Europeană, doi – reducerea cheltuielilor publice şi a datoriei statului, care creşte de la o zi la alta, şi trei – atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fonduri de coeziune pe care noi le avem la dispoziţie până anul viitor. Sunt fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027, 31 de miliarde de euro din care noi până acum n-am reuşit performanţa decât a lua 10 miliarde de euro”, a subliniat Negrescu.

Astfel, consultantul pune accent atât pe controlul finanțelor publice, cât și pe folosirea resurselor europene disponibile.

Negrescu atrage atenția că răgazul oferit de actuala evaluare nu este unul nelimitat. El susține că până la următoarea evaluare autoritățile ar trebui să aibă un program coerent, însoțit de termene și obiective clare.

„Acest cartonaş galben pe care ni-l dă S&P este valabil doar până în primăvară. Să nu uităm că din luna februarie agenţiile vor veni din nou la Bucureşti, iar dacă noi nu vom avea la acel moment un program de guvernare coerent, termene şi ţinte clare, cu măsuri de restructurare a cheltuielilor publice şi de optimizarea încasărilor din economie, mi-e teamă că ideea de ‘junk’ va deveni realitate”, a adăugat Adrian Negrescu.

Standard & Poor’s a reconfirmat vineri seara ratingul suveran al României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Astfel, țara rămâne în categoria recomandată investițiilor.

Agenția a semnalat însă riscuri în privința implementării consolidării fiscale și a arătat că prelungirea procesului de formare a guvernului ar putea face mai dificilă reducerea deficitului în 2027 și 2028.

S&P a indicat și condițiile în care ratingul ar putea ajunge sub presiune. O eventuală intensificare a problemelor externe, inclusiv dificultăți pe piața energiei care ar afecta inflația, creșterea economică, balanța de plăți și rezultatele bugetare, ar putea determina agenția să ia în calcul o retrogradare.

În sens invers, perspectiva ar putea fi revizuită la stabilă dacă România reușește să reducă deficitele fiscal și extern. Un plan politic credibil pe termen mediu și o revenire a creșterii economice sunt, de asemenea, elemente indicate de agenție pentru o asemenea evoluție.