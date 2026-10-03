Nicușor Dan și Giorgia Meloni, demers comun la nivel european. România și alte 16 state cer protejarea banilor pentru agricultură și coeziune

Președintele Nicușor Dan anunță un demers comun cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, privind viitorul buget al Uniunii Europene. Cei doi au reunit 17 state membre din Grupul „Prietenilor Coeziunii”, care solicită ca agricultura și politica de coeziune să rămână priorități în următorul Cadru Financiar Multianual al UE.

Inițiativa apare în perspectiva viitoarelor negocieri privind bugetul european și urmărește menținerea nivelului general al finanțărilor acordate prin Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune. În același timp, statele implicate cer resurse suplimentare pentru domenii precum apărarea, securitatea energetică și competitivitatea.

Șeful statului a explicat că poziția comună a fost transmisă premierului irlandez Micheál Martin, în contextul Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul „Prietenilor Coeziunii” în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european.

Astfel, în perspectiva următoarelor etape ale negocierilor privind Cadru Financiar Multianual, am adresat o scrisoare comună Prim-ministrului Irlandez Micheál Martin, în calitate de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene.”

Cadru Financiar Multianual stabilește direcțiile și limitele de cheltuieli ale bugetului Uniunii Europene pentru o perioadă de mai mulți ani. Din acest motiv, negocierile sunt importante inclusiv pentru nivelul fondurilor care vor putea fi direcționate către agricultură și dezvoltarea regiunilor.

Una dintre principalele solicitări este păstrarea nivelului global al finanțării pentru două dintre politicile europene cu impact direct asupra statelor membre: Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune.

Nicușor Dan arată că demersul nu se limitează însă la aceste două domenii. Statele semnatare consideră necesară găsirea unor fonduri suplimentare și pentru noile priorități ale Uniunii.

„Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, precum și alocarea de resurse suplimentare priorităților de importanță majoră, precum securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența.”

Astfel, poziția prezentată de președinte urmărește ca finanțarea noilor priorități europene să nu conducă la diminuarea resurselor destinate agriculturii și coeziunii.

Cele 17 state își exprimă, totodată, disponibilitatea pentru discuții privind identificarea unor noi surse de venit la nivel european. O asemenea soluție ar putea reduce presiunea exercitată asupra bugetelor statelor membre în procesul de finanțare a viitoarelor priorități.

„În același timp, reafirmǎm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale.”

Scrisoarea comună deschide astfel o nouă etapă în discuțiile privind modul în care vor fi împărțite resursele europene în următorul exercițiu bugetar, cu accent pe păstrarea finanțărilor pentru agricultură și coeziune în paralel cu susținerea domeniilor care au căpătat o importanță tot mai mare la nivelul Uniunii.