Apple confirmă o problemă la iPhone 18 Pro Max. Unele telefoane care au rămas fără semnal trebuie înlocuite

Apple a confirmat existența unei probleme de conectivitate care afectează un număr redus de telefoane iPhone 18 Pro Max utilizate în rețeaua AT&T. În anumite cazuri, dispozitivele pierd complet accesul la serviciile celulare, iar utilizatorii nu mai pot efectua apeluri și nici folosi mesajele sau datele mobile. Compania a pregătit actualizări pentru a împiedica apariția problemei pe alte telefoane, însă acestea nu pot repara dispozitivele deja afectate.

Problema a fost recunoscută oficial de Apple într-o declarație transmisă publicației 9to5Mac. Compania precizează că este vorba despre un număr mic de utilizatori și recomandă instalarea celei mai recente versiuni de iOS.

„Am identificat o problemă care afectează un număr mic de utilizatori de iPhone 18 Pro Max din rețeaua AT&T, care poate cauza pierderea serviciului unui dispozitiv și imposibilitatea de a efectua apeluri. Am lansat iOS 27.0.1 la începutul acestei săptămâni și încurajăm insistent toți utilizatorii de iPhone 18 Pro Max să actualizeze acum și, de asemenea, publicăm astăzi o actualizare a setărilor operatorului. Aceste actualizări împreună sunt menite să ajute la prevenirea apariției acestei probleme.”

Pe lângă iOS 27.0.1, Apple distribuie o actualizare a setărilor operatorului pentru iPhone 18 Pro Max. Aceasta ar trebui să ajungă automat pe dispozitive în următoarele 14 zile.

Cei care nu vor să aștepte distribuirea automată pot verifica manual dacă actualizarea este disponibilă. Pentru aceasta trebuie să intre în Setări, apoi în General și să selecteze secțiunea Despre.

Există însă o diferență importantă între telefoanele care funcționează în continuare și cele pe care problema s-a manifestat deja. Potrivit Apple, actualizările au rol preventiv și nu pot restabili conectivitatea pe dispozitivele care au pierdut deja serviciul celular.

Pentru aceste telefoane, soluția indicată este înlocuirea hardware-ului. Utilizatorii afectați trebuie să contacteze serviciul de asistență Apple sau AT&T ori să se prezinte într-un Apple Store sau într-o locație a operatorului.

Problema împiedică dispozitivele afectate să se conecteze la rețeaua AT&T. În aceste condiții, utilizatorii nu mai au acces la apeluri, SMS-uri și date mobile, iar în bara de stare a telefonului apare mesajul „SOS”.

Defecțiunea nu este prezentă pe toate telefoanele iPhone 18 Pro Max utilizate în rețeaua operatorului. Apple vorbește despre un „număr mic” de dispozitive afectate.

Compania încearcă, prin cele două actualizări, să prevină apariția aceleiași situații și pe telefoanele care funcționează normal în prezent.

Problema semnalată are o particularitate și în ceea ce privește componentele utilizate de cele mai noi modele Apple. Versiunea iPhone 18 Pro Max comercializată în Statele Unite folosește un modem Qualcomm.

În schimb, iPhone 18 Pro este echipat cu modemul C2 dezvoltat de Apple și, potrivit informațiilor disponibile, acest model nu este afectat de problemele de conectivitate apărute în rețeaua AT&T.