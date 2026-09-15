Apple TV s-a lansat oficial în România. Cât costă abonamentul și cine primește trei luni gratuite

Apple TV este disponibil oficial în România începând din 14 septembrie 2026. Serviciul de streaming poate fi accesat pentru 39,99 lei pe lună sau 349 de lei pe an, iar utilizatorii noi beneficiază de o perioadă de testare gratuită.

Lansată la nivel mondial în 2019, platforma de streaming Apple ajunge oficial și pe piața din România, serviciul fiind disponibil în prezent în peste 100 de țări și regiuni.

Abonamentul lunar costă 39,99 lei. Pentru utilizatorii care preferă plata pentru un an întreg, prețul este de 349 de lei.

Clienții care se abonează pentru prima dată pot testa gratuit serviciul timp de șapte zile. După expirarea perioadei de testare, abonamentul continuă în baza formulei alese.

Apple TV oferă acces la producții Apple Original, de la filme și seriale până la documentare și programe pentru copii și familie. Compania anunță și lansarea de producții noi în fiecare săptămână.

Printre titlurile promovate de Apple se numără „The Studio”, „Ted Lasso”, „Widow’s Bay”, „Severance”, „Pluribus”, „CODA” și „F1”.

Potrivit companiei, producțiile Apple Original au acumulat până acum peste 900 de premii și mai mult de 3.800 de nominalizări.

O ofertă disponibilă pentru o perioadă limitată le permite anumitor utilizatori să primească trei luni de Apple TV fără costuri.

Beneficiul este acordat celor care cumpără și activează un iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac nou.

„Pentru o perioadă limitată, cei care achiziționează și activează un iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac nou beneficiază gratuit de trei luni de Apple TV”, a transmis compania.

Oferta este diferită de perioada standard de testare de șapte zile acordată persoanelor care se abonează pentru prima dată.

Serviciul nu este limitat la dispozitivele din ecosistemul Apple. În România, utilizatorii se pot abona din aplicația Apple TV sau prin intermediul site-ului serviciului.

Platforma poate fi utilizată pe iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple Vision Pro și Mac, dar și pe o serie de dispozitive produse de alte companii.

Printre televizoarele smart compatibile se numără modele Samsung, LG, Sony, VIZIO și TCL. Serviciul poate fi accesat și prin Roku, Amazon Fire TV și Chromecast cu Google TV.

Apple TV este disponibil inclusiv pe consolele PlayStation și Xbox, precum și direct din browser. Astfel, un abonament poate fi folosit fără ca utilizatorul să dețină neapărat un iPhone, Mac sau un alt produs Apple.