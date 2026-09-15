Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România. Cât costă benzina și motorina pe 15 septembrie

Prețurile carburanților au rămas neschimbate marți, 15 septembrie, față de ziua precedentă, însă diferențele față de nivelurile înregistrate la finalul lunii iunie sunt importante. Benzina standard costă în medie 9,95 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 10,55 lei pe litru. Ambele sunt cu peste 14% mai scumpe comparativ cu 30 iunie.

Prețul mediu național al benzinei standard este de 9,95 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro. Nivelul este neschimbat față de ziua precedentă.

În stațiile monitorizate, prețurile benzinei standard variază între 9,65 și 10,07 lei/litru. Cel mai mic preț identificat marți este de 9,65 lei/litru, la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor.

Față de 30 iunie, când prețurile carburanților se aflau la niveluri considerabil mai reduse, benzina este acum mai scumpă cu 1,29 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 14,9%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,55 lei/litru, de asemenea fără modificări față de ziua precedentă.

Prețurile sunt cuprinse între 10,18 și 10,72 lei/litru. Cel mai mic tarif raportat pe 15 septembrie este de 10,18 lei/litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

Comparativ cu 30 iunie, motorina s-a scumpit cu 1,33 lei pe litru, respectiv cu 14,4%.

GPL-ul costă în medie 4,69 lei/litru, cu prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru. Și în acest caz media este neschimbată față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, creșterea este de 14 bani pe litru, respectiv 3,1%.

În București, benzina standard costă în medie 9,95 lei/litru, iar motorina 10,54 lei/litru.

La Cluj-Napoca, media este de 9,97 lei/litru pentru benzină și 10,56 lei/litru pentru motorină. Aceleași niveluri sunt raportate la Timișoara.

În Iași, benzina costă în medie 9,96 lei/litru, iar motorina 10,55 lei/litru. La Constanța, valorile sunt de 9,96 lei, respectiv 10,56 lei/litru, iar la Brașov de 9,96 lei pentru benzină și 10,55 lei pentru motorină.

Craiova are o medie de 9,95 lei/litru pentru benzină și 10,53 lei/litru pentru motorină. La Oradea, prețurile medii ajung la 9,97 lei, respectiv 10,57 lei/litru.

La nivel județean, Gorjul are cea mai mică medie pentru benzină, de 9,93 lei/litru, în timp ce Ilfovul înregistrează cea mai ridicată medie, de 9,97 lei/litru.

Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Sălaj, de 10,50 lei/litru, iar cea mai ridicată este în Ilfov, unde ajunge la 10,58 lei/litru.

Evoluția prețurilor la pompă are loc într-un context în care petrolul se menține la cotații ridicate. Barilul de petrol Brent este cotat la 106,20 dolari, cu 1,59 dolari peste cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când Brent era cotat la 73,66 dolari/baril, creșterea ajunge la 44,2%.