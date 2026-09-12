Scumpirile din 2026 au ajuns la aproape 40%. Ce cheltuieli au apăsat cel mai greu bugetele românilor

Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august 2026, în România. Unele prețuri au crescut însă de câteva ori mai mult decât nivelul general. Chiriile, carburanții și serviciile au exercitat cea mai mare presiune asupra bugetelor. În schimb, anumite alimente și gazele s-au ieftinit comparativ cu august 2025.

Scumpirile din 2026 au continuat să afecteze puterea de cumpărare a populației, deși rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Încetinirea ritmului general de creștere a prețurilor nu reflectă în totalitate costurile suportate de gospodării.

Unele categorii de bunuri și servicii au înregistrat majorări considerabil mai mari decât rata inflației. Aceste diferențe influențează direct modul în care românii își distribuie veniturile și își stabilesc cheltuielile lunare.

În intervalul august 2025–august 2026, serviciile s-au scumpit în medie cu 11,28%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 6,36%, iar alimentele au costat cu 2,62% mai mult. În interiorul acestor categorii, evoluțiile au fost însă foarte diferite.

Cea mai mare creștere de preț raportată în perioada analizată a fost înregistrată în cazul chiriilor, care au urcat cu 39,7% față de august 2025. Majorarea este de peste șase ori mai mare decât rata generală a inflației.

Evoluția tarifelor pune o presiune puternică asupra persoanelor care nu dețin o locuință. O parte semnificativă din venitul lunar al acestora trebuie direcționată către plata chiriei.

Problema este mai accentuată în marile centre urbane, printre care București, Cluj-Napoca și Timișoara. Creșterea prețurilor apartamentelor oferite spre închiriere îi determină pe mulți tineri să-și amâne planurile de independență sau să solicite sprijin financiar din partea familiei.

Combustibilii se numără printre mărfurile nealimentare ale căror scumpiri din 2026 au influențat atât bugetele șoferilor, cât și prețurile altor produse și servicii. Motorina s-a scumpit cu 34,61% în intervalul august 2025–august 2026, iar benzina a înregistrat o majorare de 25,49%.

Pentru întreaga categorie a combustibililor, creșterea anuală raportată a fost de 17,03%. Efectele nu se limitează la sumele achitate de șoferi la pompă, deoarece costurile mai mari de transport sunt transferate ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.

Energia termică s-a scumpit cu 10,7%, pe fondul consumului ridicat înregistrat în timpul iernilor geroase din ultimii ani. Prețul energiei electrice a crescut cu 1,82% față de august 2025.

Majorarea energiei electrice este mult mai redusă decât nivelurile de peste 50% consemnate în lunile precedente. Costurile continuă însă să reprezinte o povară pentru bugetele gospodăriilor.

Prețurile alimentelor au crescut în medie cu 2,62%, dar diferențele dintre produsele incluse în această categorie au fost considerabile. Cafeaua a înregistrat cea mai mare scumpire, de 15,02% într-un singur an.

Ouăle s-au scumpit cu 10,88%, iar carnea de bovină a costat cu 8,5% mai mult. Prețul laptelui de vacă a urcat cu 8,31%, cel al uleiului cu 6,36%, iar pâinea s-a scumpit cu 5,09%.

Nu toate produsele alimentare au avut prețuri mai mari. Fructele proaspete s-au ieftinit cu 18,18%, iar cartofii au înregistrat o scădere de 15,21%.

Prețurile legumelor și conservelor din legume au coborât cu 8,51%. Aceste evoluții reflectă influența sezonului și a rezultatelor recoltelor asupra prețurilor produselor agricole.

În categoria mărfurilor nealimentare, singura scădere importantă a fost raportată în cazul gazelor. Prețul acestora s-a redus cu 3,44% față de august 2025.

Serviciile au reprezentat principala categorie de scumpiri în 2026, după creșterea puternică înregistrată de chirii. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au urcat cu 14,12%, iar abonamentele de televiziune s-au scumpit cu 13,2%.

Reparațiile auto, serviciile pentru electronice și lucrările foto au costat cu 10,81% mai mult. Tarifele transportului rutier au crescut cu 10,55%, iar cele aferente transportului auto, cu 9,86%.

Transportul feroviar operat de CFR s-a scumpit cu 9,79%. Tarifele transportului aerian au fost cu 6,27% mai mari decât în august 2025.

Comparativ cu decembrie 2025, biletele de avion au înregistrat o creștere mult mai accentuată, de 25,4%. Aceste costuri au menținut presiunea asupra cheltuielilor curente ale populației, în pofida încetinirii ratei generale a inflației.