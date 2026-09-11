Ilie Bolojan, după scăderea inflației și a deficitului bugetar: Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat
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Ilie Bolojan susține că primele rezultate ale măsurilor luate pentru redresarea finanțelor publice încep să apară în datele economice. El indică scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și creșterea investițiilor publice, dar admite că îmbunătățirile nu sunt încă resimțite suficient în viața de zi cu zi de majoritatea românilor.
Bolojan: Inflația a coborât la 6,2%
Ilie Bolojan a invocat cele mai recente date privind evoluția prețurilor, arătând că rata anuală a inflației a ajuns în august la 6,2%, după 8,2% în iulie și 10,4% în iunie.
El consideră că scăderea ar fi fost și mai puternică în lipsa presiunilor exercitate asupra prețurilor carburanților de criza externă și se așteaptă ca efectul asupra prețurilor la pompă să se reducă odată cu diminuarea acestor tensiuni.
„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă.
INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă”, a transmis Ilie Bolojan.
Deficitul bugetar, cu 37% mai mic
Un alt indicator prezentat de Bolojan este deficitul bugetar. Potrivit acestuia, în primele șapte luni din 2026, deficitul a fost cu 37% mai mic decât în perioada similară din 2025, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.
„Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice.”
Bolojan recunoaște însă că aceste evoluții nu sunt încă resimțite suficient de populație și că perioada traversată de români rămâne dificilă.
„Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare.”
Aproape jumătate din deficit merge pe dobânzi
Ilie Bolojan susține că menținerea modelului bazat pe deficite ridicate și împrumuturi costisitoare ar fi împins România într-o situație imposibilă. El afirmă că aproximativ 3% din PIB, reprezentând aproape jumătate din deficitul din acest an, este reprezentat numai de cheltuielile cu dobânzile.
„Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă.”
Bolojan spune care a fost principala reformă a Guvernului
În evaluarea mandatului actualului Executiv, Bolojan spune că principala reformă a fost schimbarea unui model pe care îl consideră nesustenabil și încercarea de însănătoșire a finanțelor publice.
„Care a fost principala reformă a mandatului acestui Guvern?
Schimbarea unui model care devenise nesustenabil. Însănătoșirea finanțelor publice. Refacerea fundației pe care România poate construi din nou creștere economică, investiții și prosperitate.”
El avertizează că rezultatele obținute până acum pot fi pierdute dacă direcția actuală va fi abandonată. În acest context, Bolojan transmite și un mesaj pentru viitorul Executiv, despre care spune că trebuie să continue consolidarea finanțelor publice și măsurile începute în actualul mandat.
„Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin.”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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