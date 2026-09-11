Ilie Bolojan, după scăderea inflației și a deficitului bugetar: Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat

Ilie Bolojan susține că primele rezultate ale măsurilor luate pentru redresarea finanțelor publice încep să apară în datele economice. El indică scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și creșterea investițiilor publice, dar admite că îmbunătățirile nu sunt încă resimțite suficient în viața de zi cu zi de majoritatea românilor.

Ilie Bolojan a invocat cele mai recente date privind evoluția prețurilor, arătând că rata anuală a inflației a ajuns în august la 6,2%, după 8,2% în iulie și 10,4% în iunie.

El consideră că scăderea ar fi fost și mai puternică în lipsa presiunilor exercitate asupra prețurilor carburanților de criza externă și se așteaptă ca efectul asupra prețurilor la pompă să se reducă odată cu diminuarea acestor tensiuni.

„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă”, a transmis Ilie Bolojan.

Un alt indicator prezentat de Bolojan este deficitul bugetar. Potrivit acestuia, în primele șapte luni din 2026, deficitul a fost cu 37% mai mic decât în perioada similară din 2025, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

„Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice.”

Bolojan recunoaște însă că aceste evoluții nu sunt încă resimțite suficient de populație și că perioada traversată de români rămâne dificilă.

„Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare.”

Ilie Bolojan susține că menținerea modelului bazat pe deficite ridicate și împrumuturi costisitoare ar fi împins România într-o situație imposibilă. El afirmă că aproximativ 3% din PIB, reprezentând aproape jumătate din deficitul din acest an, este reprezentat numai de cheltuielile cu dobânzile.

„Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă.”

În evaluarea mandatului actualului Executiv, Bolojan spune că principala reformă a fost schimbarea unui model pe care îl consideră nesustenabil și încercarea de însănătoșire a finanțelor publice.