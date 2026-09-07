România a ajuns pe ultimul loc în Europa la creșterea economică. Budăi: Domnul Bolojan a promis reformă. A adus recesiune

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a măsurilor economice susținute de PNL și USR, afirmând că România a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește evoluția economică și că economia a înregistrat trei trimestre consecutive de scădere.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că măsurile de austeritate și majorările de taxe au avut efecte negative asupra economiei, investițiilor și puterii de cumpărare.

Marius Budăi susține că evoluția economiei arată efectele politicilor aplicate în ultima perioadă și invocă trei trimestre consecutive de contracție.

„Domnul Bolojan a promis reformă. A livrat ultimul loc în UE. Felicitări pentru rezultat! Acum un an eram locul 2 în Europa la creștere economică. Astăzi suntem ultimii. Între timp, cineva a decis că soluția este să scumpească tot și să numească asta «responsabilitate fiscală». Funcționează exact cum vă așteptați: al treilea trimestru la rând de PIB pe minus”, a scris Marius Budăi.

Fostul ministru indică o scădere de 1,4% în trimestrul IV din 2025, de 1,1% în primul trimestru din 2026 și de 2% în trimestrul al doilea.

„Progresia este aproape artistică, dacă n-ar fi tragică: minus 1,4% în T4 2025, minus 1,1% în T1 2026, minus 2,0% în T2 2026. Acestea sunt rezultatele magnifice ale măsurilor de austeritate susținute de PNL și USR. Dumnealor le-au numit «măsuri dureroase dar necesare». INS le numește, mai simplu, eșec”, afirmă acesta.

Budăi invocă și deteriorarea altor indicatori economici, susținând că sectorul privat ar fi pierdut 63.000 de locuri de muncă, iar investițiile străine ar fi scăzut cu 82%.

De asemenea, el vorbește despre probleme în industrie, turism și HoReCa și despre diminuarea puterii de cumpărare a populației.

„Restul bilanțului se citește ca un raport de dezastru bifat cu grijă, categorie cu categorie: minus 63.000 de locuri de muncă în privat, minus 82% investiții străine, industrie la pământ, turism și HORECA în cădere liberă, putere de cumpărare topită. Singurul lucru care a crescut sub acest guvern este numărul de motive pentru care oamenii nu mai au bani de cumpărături”, afirmă social-democratul.

Acesta susține că deteriorarea indicatorilor economici se reflectă direct în situația populației și a companiilor.

„Minusul ăsta nu este doar pe un grafic, este și pe fluturașul de salariu. Este magazinul de pe strada ta care s-a închis vara asta. Este vecinul care lucra în construcții și acum stă acasă. Este fermierul care a scos marfa la piață și a văzut că nimeni nu mai are bani de cumpărat”, a adăugat Budăi.

Fostul ministru susține că PSD s-a opus politicilor de austeritate atunci când a devenit evident, în opinia sa, că acestea afectează economia.

„Domnul Bolojan a promis reformă. A adus recesiune. A promis echilibru. A adus al treilea trimestru de scădere la rând. PSD a spus stop acestui experiment când era clar unde duce. Astăzi INS confirmă, cu cifre oficiale, ce spuneam atunci: că austeritatea fără strategie nu este reformă, este doar sărăcie administrată cu forța și fără rezultate pozitive”, a transmis Marius Budăi.

El își încheie mesajul cu o nouă critică la adresa Executivului: „Guvernul Minus. Singurul guvern din istoria României care a reușit să scadă totul, în afară de prețuri.”